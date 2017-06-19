Американский студент умер через неделю после освобождения из тюрьмы в КНДР
Американский студент Отто Уормбир умер в США после возвращения из КНДР. Об этом 19 июня сообщили его родственники. Уормбир умер в 21:20 по московскому времени в больнице Цинциннати.
22-летний Уормбир был освобожден северокорейскими властями 13 июня. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую Уормбир впал весной 2016 года. В США у него зафиксировали обширную гибель клеток мозга.
«Ужасные пыточные условия, в которых нашего сына содержали в Северной Корее, привели к тому прискорбному исходу, которого мы никак не смогли избежать», — заявили родители Уормбира.
По версии властей КНДР, Уормбир заразился ботулизмом, а потом впал в кому, приняв снотворное. Это произошло вскоре после того, как в 2016 году его приговорили к 15 годам каторги за кражу пропагандистского плаката.