Американский студент умер через неделю после освобождения из тюрьмы в КНДР

Американский студент Отто Уормбир умер в США после возвращения из КНДР. Об этом 19 июня сообщили его родственники. Уормбир умер в 21:20 по московскому времени в больнице Цинциннати.

22-летний Уормбир был освобожден северокорейскими властями 13 июня. Его эвакуировали из КНДР в состоянии комы, в которую Уормбир впал весной 2016 года. В США у него зафиксировали обширную гибель клеток мозга.