14 месяцев в коме КНДР вернула США студента, осужденного на 15 лет за кражу плаката

13 июня Северная Корея освободила и вернула в США американского студента Отто Уормбира, осужденного в 2016 году за кражу пропагандистского плаката. 21-летнего Уормбира обвинили в преступлении против КНДР и приговорили к 15 годам каторги. Больше года об американце ничего не было известно; в США он попал в состоянии комы — как заявили в КНДР, Уормбир впал в кому вскоре после вынесения приговора.

Отто Уормбир был осужден в КНДР в марте 2016 года. Верховный суд Северной Кореи признал американского студента, который в составе туристической группы приехал в Пхеньян на Новый год, виновным в совершении «акта враждебности по отношению к государству». Преступление заключалось в том, что Уормбир проник на часть территории гостиницы, куда запрещен проход иностранцам, и сорвал там пропагандистский плакат. В феврале на пресс-конференции в Пхеньяне студент, плача, зачитал признание в преступлении и извинился перед северокорейским народом, а месяц спустя суд приговорил его к 15 годам каторги.

В течение года о Уормбире ничего не сообщалось. Как пишет CNN, северокорейская сторона не пускала к студенту американских официальных лиц, видимо, скрывая сведения о состоянии его здоровья. Лишь спустя год после вынесения приговора к Отто Уормбиру пустили шведских дипломатов, которые, увидев студента, срочно сообщили о его состоянии в США. После визита шведской делегации КНДР попросила о встрече с главой северокорейского направления в Госдепартаменте и проинформировала США о состоянии здоровья студента.

Отто Уормбир провел в коме больше года. По словам родителей студента, представители КНДР сообщили им, что он впал в кому вскоре после того, как ему был вынесен приговор. В КНДР заявили, что весной 2016 года Уормбир заразился ботулизмом. В кому он впал вскоре после этого — по версии представителей КНДР, непосредственной причиной стал прием снотворного: студент выпил предложенный ему препарат и не проснулся. CNN со ссылкой на американских дипломатов сообщает, что США пока что не готовы принять северокорейскую версию событий.

В США Уормбира сразу же отправили в больницу. Обследовать его будут врачи медицинского центра университета Цинцинатти, штат Огайо. До сих пор о состоянии студента ничего не сообщалось, врачи также не комментировали обстоятельства, при которых Отто Уормбир мог впасть в кому.