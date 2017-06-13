Северная Корея освободила американского студента после года заключения

Business Insider
14:15, 13 июня 2017
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Власти КНДР освободили американского студента Отто Уормбира, приговоренного в 2016 году к 15 годам тюрьмы. Об освобождении Уормбира сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По словам Тиллерсона, страны обсуждают вопрос об освобождении еще трех граждан США, которые остаются под стражей в КНДР. По какой причине Уормбир был освобожден сейчас и когда вернется в США, не сообщается.

Новости об освобождении Уормбира совпали с визитом в КНДР в прошлом известного баскетболиста Денниса Родмана. Он рассказал журналистам, что едет в Пхеньян повидать друзей и не занимается освобождением задержанных в КНДР американцев. Также он отметил, что хочет «открыть дверь» в КНДР для президента США Дональда Трампа, но не стал говорить, знает ли миллиардер о его поездке. В посольстве США в Токио заявили, что Родман находится в КНДР с визитом как обычный гражданин.

Отто Уормбир в марте 2016 года был приговорен к 15 годам каторги за попытку кражи пропагандистского плаката из отеля. Уормбир был в КНДР с туристическим визитом.
В 2016 году гражданин США Кеннет Бе, который провел под стражей в КНДР более двух лет, благодарил Денниса Родмана за помощь в своем освобождении. Родман в 2014 году в эфире CNN усомнился, что Бе осудили несправедливо, но впоследствии извинился за свои слова и признался, что тогда много выпивал. Бе объяснял, что Родман помог привлечь внимание к его делу и тем самым поспособствовал освобождению.

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