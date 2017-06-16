Обширная гибель клеток всех отделов мозга Что американские врачи узнали о состоянии 22-летнего студента, освобожденного из КНДР

13 июня Северная Корея вернула США 22-летнего Отто Уормбира — студента, осужденного за кражу пропагандистского плаката и приговоренного к 15 годам каторги. В КНДР заявили, что освободили его « из гуманитарных соображений ». В Америку Уормбир вернулся в вегетативном состоянии, в котором находится уже больше года. После обследования врачи диагностировали у студента обширную гибель тканей мозга. Отто Уормбир жив и иногда открывает глаза, но никак не реагирует на окружающих.

По прибытии в США Отто Уормбира сразу же отправили в больницу. 15 июня были объявлены первые результаты обследования. Магнитно-резонансная томография выявила у 22-летнего студента «обширную гибель тканей» всех отделов головного мозга. Состояние Уормбира врачи медицинского центра Университета Цинциннати описали как «невосприимчивое бодрствование»: молодой человек периодически открывает глаза и моргает, но не реагирует на окружающих и вообще не подает «никаких признаков того, что понимает человеческую речь».

Что именно произошло с Уормбиром, по-прежнему неясно. В американской клинике сразу же заявили, что проведут полное обследование, поскольку у врачей «нет оснований верить версии событий», изложенной КНДР. Представители Северной Кореи утверждали, что Отто Уормбир заразился ботулизмом, а вскоре после этого принял снотворное и впал в кому. Никаких признаков инфекции американские врачи не обнаружили. Вероятнее всего, смерть клеток мозга наступила в результате остановки сердца, причиной которой могла стать передозировка лекарств. Результаты МРТ, переданные корейскими врачами, позволили предположить, что произошло это еще в марте—апреле 2016 года.

Отец Отто Уормбира обвинил КНДР в жестоком обращении с сыном. В ходе пресс-конференции Фред Уормбир также заявил, что не верит в северокорейскую версию болезни сына. В прессе появлялись сообщения, что в заключении Отто Уормбира избивали, однако медицинское обследование в США не выявило следов травм или переломов. На основании отсутствия травм врачи и пришли к заключению, что к остановке сердца, скорее всего, привело отравление лекарственными препаратами.

Родные пытались освободить Отто Уормбира в течение 17 месяцев. Как пишет The New York Times, родители студента сразу после вынесения ему приговора регулярно встречались с политиками и дипломатами, в том числе с представителями Швеции, которая взяла на себя роль посредника в общении между КНДР и США. Мать Отто Уормбира встречалась с госсекретарем США Джоном Керри. При этом семья студента не рассказывала о своих усилиях журналистам, поскольку чиновники рекомендовали им «не поднимать шум» — видимо, чтобы не спровоцировать КНДР.

По просьбе родственников врачи не сообщают прессе медицинский прогноз Отто Уормбира. Отец 22-летнего студента признался, что семья радуется возвращению сына, но испытывает горе в связи с его состоянием. «Мы стараемся делать так, чтобы ему было комфортно», — заявил он.