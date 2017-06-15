Американские врачи сообщили об «обширной гибели ткани мозга» у возвращенного из КНДР студента

У американского студента Отто Уормбира, который был приговорен в КНДР к 15 годам тюрьмы и в июне освобожден и возвращен в США, зафиксирована смерть значительной части клеток мозга. Об этом на пресс-конференции заявили врачи медицинского центра университета Цинциннати.

«Обширная гибель ткани во всех отделах мозга» была обнаружена в результате МРТ. Врачи не установили причину этого, однако отметили, что такие повреждения обычно происходят при остановке сердца, в результате которой в мозг не поступает кислород.

Остановка сердца, в свою очередь, могла быть вызвана остановкой дыхания в результате передозировки лекарств, рассказали врачи.

У Уормбира не обнаружено признаков активного ботулизма (в КНДР утверждали, что диагностировали у него это заболевание) и признаков травмы. Врачи рассказали, что Уормбир периодически открывает глаза и моргает, но не реагирует на речь и не демонстрирует понимания того, что происходит вокруг.

Ранее отец Отто Уормбир заявил, что его сын в заключении был подвергнут жестокому обращению.