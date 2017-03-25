Что говорят в Киеве после убийства Дениса Вороненкова. Репортаж «Медузы»

23 марта в центре Киеве был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков — осенью 2016 года он эмигрировал вместе с женой — оперной певицей и тоже бывшим депутатом Марией Максаковой на Украину. Вороненков говорил, что у него есть враги в России, в том числе, из ФСБ. Журналист «Медузы» Евгений Берг побывал в Киеве через день после смерти Вороненкова и поговорил с людьми, которые его знали, что они думают о произошедшем.

Перекресток бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской — это самый центр Киева, меньше километра от площади Независомости. Здесь находятся отделение банка ВТБ, здание Госрезерва Украины, фешенебельный отель «Премьер Палас», через дорогу в подвале — салон красоты «Майя». В час пик здесь — пробки, много людей. Кто-то хмыкает: «Смотри, кажется здесь вчера этого типа грохнули» — и проходит дальше. 23 марта на этом перекрестке убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

В России Вороненков известен как депутат шестого созыва Госдумы от КПРФ. Вороненков резко критиковал переворот на Украине в 2013–2014 годах, голосовал за присоединение Крыма и закон о запрете на усыновление американцами российских сирот, «Новая газета» обвиняла его в вымогательстве. В седьмой созыв Госдумы, выбранный в сентябре 2016 года, он не прошел («Медуза» подробно рассказывала о биографии Дениса Вороненкова)

Вороненков вместе с женой, оперной певицей и бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой эмигрировал на Украину, был свидетелем по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого на родине обвиняют в госизмене. Бывший депутат дал показания украинской прокуратуре, частично подтвердившие показания другого бывшего депутата, оппозиционного политика Ильи Пономарева, уехавшего из России в 2014 году в США и получившего вид на жительство на Украине в 2016 году.

Именно с Пономаревым Вороненков должен был встретиться 23 марта в отеле «Премьер Палас».

Он хотел работать сыскарем на Украине

«Ребят, только смотрите, чтобы здесь стрельбы не было», — пошутил официант, обращаясь к двум охранникам Пономарева. Политик встретился с «Медузой» в кафе рядом с площадью Независимости.

«Я бы не соглашался на охрану, но меня и не спрашивали, — объяснил Пономарев. — Просто я считаю, что это бессмысленно. был под охраной ФБР, — под охраной MI6, а у вообще была супер-крутая охрана. И чего?».

Вороненков тоже отзывался об угрозе его жизни с долей фатализма. Своим главным врагом он называл генерала ФСБ Олега Феоктистова, который до недавнего времени возглавлял службу безопасности «Роснефти». Тот якобы покушался на его жизнь еще в 2007-м году. Когда Вороненкова на Украине спрашивали, не боится ли он за свою жизнь, тот всякий раз цитировал персонажа Рудольфа Абеля из фильма «Шпионский мост»: «А это поможет?»

Пономарев говорит, что первый раз с Вороненковым они встретились в сентябре 2016-года, когда не оправдалась «жизненная иллюзия Дениса, что он сможет переизбраться».

«Он приехал посоветоваться. У него было два сценария. Первый — ехать в Европу за Машей [Максаковой], она гражданка ЕС, но это означало жизнь пенсионера, что его абсолютно не устраивало. Другой вариант — найти себя в Украине, он хотел работать сыскарем. Сначала была идея, что он сможет пойти работать в украинские правоохранительные структуры. Было понятно, что в [продолжающейся] гибридной войне финансовые дела российской элиты — ключевое оружие. Машу этот вариант тоже устраивал, она собиралась пойти петь в Киевскую оперу», — рассказал Пономарев.

В октябре 2016-го Вороненков принял решение. Пономарев советовал ему «в мелких вопросах, что называется, по хозяйству помогал». Круг общения Вороненкова, по словам Пономарева, был небольшой и, в основном, состоял из украинских силовиков.

«Он искал, в каком направлении двигаться, и Главная военная прокуратура была одним из вариантов. Там ему предложили заодно дать показания [по делу Януковича]», — сказал Илья Пономарев.

В феврале 2017-го на украинском портале «Цензор.нет» вышло интервью с Вороненковым, в котором тот рассказал об эмиграции и сделал ряд резких заявлений. Отношение к беглому депутату на Украине было неоднородное.

«Есть Ольга Курносова — деятельный центр русской политической диаспоры в Украине. Она совершенно четко его поддерживала», — говорит Пономарев. В середине 2000-х Курносова была руководителем петербургского отделения «Объединенного гражданского фронта» и соорганизатором оппозиционных «Маршей несогласных». В 2014 году она переехала на Украину, где объявила о начале работы по созданию «организации российских политэмигрантов с целью борьбы с существующим в России режимом».

«Было бы странно вести себя иначе, — замечает в разговоре с «Медузой» Курносова. — Дело Януковича важно не столько для Украины, сколько для России. Господин Путин трепетно относится к решениям судов, не зря Дорогомиловский районный суд Москвы признал смену власти в Украине государственным переворотом».

Ольга Курносова в Санкт-Петербурге, март 2012 года Фото: Илья Выдревич / Интерпресс / ТАСС

Курносова считает, что несмотря на то, что Вороненков поддерживал российскую власть до эмиграции, для Украины он «важен и ценен». Она говорит: «Есть два способа смены режима в России — революция и демократический транзит. И пока есть возможность второго варианта, каждый человек, перешедший на сторону добра, важен. Возможно, в какой-то момент количество перейдет в качество».

Несколько другую позицию, по словам Пономарева, занял проект «Эмиграша» — информационный портал для российских политмигрантов на Украине.

«Эти — ближе к традиционным либеральным активистам, они колебались. Когда Навальный говно на Вороненкова вывесил, они что-то даже крякнули, я на них наехал, они в итоге нейтральную позицию заняли, — говорит Пономарев. Бывший депутат имеет в виду расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором заявлялось, что в собственности Вороненкова находится недвижимость, на которую он не мог заработать, находясь на госслужбе; 17 февраля, после выхода интервью эмигранта, Навальный о том расследовании напомнил в соцсетях.

«Навальный, конечно, Денису тут насрал. В Украине, в отличие от России, смотрят за тем, у кого сколько лайков и репостов в фейсбуке, это реально серьезный механизм управления страной. Поэтому, когда эта публикация разошлась, политики, которые стали выходить на связь, засомневались. Характерная реакция была у председателя комитета по международным делам Верховной Рады Анны Гопко, которая написала Генпрокурору письмо (Гопко 16 февраля попросила генпрокурора Юрия Луценко открыть уголовное дело на Вороненкова за голосование по Крыму — прим. «Медузы»)», — говорит Пономарев.

«Надо понимать, что многие наезжают не из-за личности Вороненкова, а потому что у многих русских здесь есть чувство несправедливости — много русских в зоне АТО не получают гражданства, а вот он взял и получил. Но получил он потому что у него здесь предки жили, никакой дискриминации здесь нет», — добавляет бывший депутат.

«Совершенно неопровержимо, что это — Россия»

В отеле «Премьер-палас» Илья Пономарев и Денис Вороненков собирались обсудить письмо в Интерпол.

«Россия собиралась подавать [на Вороненкова] в Интерпол официальный запрос. А это большая база, которая рассылается по всем странам. Даже если Интерпол потом откажет и выяснит, что человек невиновен, может возникнуть очень большой геморрой. Поэтому делается предварительное письмо: «Чуваки, вам сейчас придет запрос, учтите, что это политика», и они через эту призму уже смотрят», — объясняет Пономарев.

По его словам, встреча с Вороненковым была назначена на 12:30, раньше тот не мог, потому что ехал на другую встречу. Однако ближе к 11:00 выяснилось, что первая встреча у Вороненкова отменилась перед самым началом. «Думаю, это была встреча с организатором [убийства], его кто-то выманил — как с Литвиненко — кто-то знакомый, чье имя он не хотел разглашать. Даже жена не знала, что он куда-то поехал передо мной. Когда я подъехал, перед отелем уже лежало тело, место было огорожено лентой. Но лица не было видно. Зашел в отель. Написал Денису, набрал Машу — телефон выключен. Они должны были вместе прийти, но она плохо себя чувствовала, осталась дома. Позвонил нашим военным прокурорам, те говорят: «Только что с Денисом общались!» А потом: «Подожди-подожди… Ты знаешь, нам только что сообщили…»», — рассказывает Пономарев.

Илья Пономарев на месте убийства Дениса Вороненкова, 23 марта 2015 года Фото: Алексей Чумаченко / Украинское Фото / PhotoXPress

Как рассказали «Медузе» очевидцы события, следственные действия на месте убийства длились до вечера. Первыми к раненым мужчинам на земле подбежали охранники ВТБ, потом подъехала полиция. Позже подъехала и Мария Максакова, которую по словам Пономарева, «подняли прямо с постели». Правоохранители на два часа перекрыли движение на перекрестке. За работой силовиков с балконов наблюдали жители ближайших домов.

Спустя час президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России», генпрокурор Украины Юрий Луценко — «местью со стороны российских спецслужб», советник министра МВД Украины Зорян Шкиряк — «показательной казнью, типичной для Кремля». В Москве обвинения категорически отвергли.

Власти Украины назвали имя киллера — 28-летний Павел Паршов. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал «Медузе» о нем.

«Это уроженец Севастополя, был вовлечен в деятельность разного рода радикальных группировок. Когда начались военные действия между Россией и Украиной, был завербован российскими спецслужбами, прошел обучение на территории РФ, в 2015 году пешком пришел границу между Беларусью и Украиной, при этом, официально он с Украины он не выезжал. Ему была поставлена задача внедриться в вооруженные силы Украины — он поступил на службу в Нацгвардию, отслужил 14 месяцев, уволился в августе 2016 года и был «спящим», глубоко законсперированным агентом. Есть граждане Украины, они завербованы, обучены специально, сидят, ждут приказа. Когда получают — идут его выполнять. Два месяца назад хотели взорвать меня. Цель этого — дестабилизация ситуации в Украине», — уверяет Геращенко, не объясняя, в прочем, как он установил все это за считанные дни.

Илья Пономарев был более осторожен в оценках: «Я про киллера теперь уже все знаю, но сказать из-за тайны следствия не могу. Но там совершенно неопровержимо, что это Россия». О том, что в деле точно виден российский след заявила «Медузе» и пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Основатель аналитического центра «Украинский институт будущего» Тарас Березовец, которого на Украине называют «придворным политологом администрации президента» в разговоре с «Медузой» заявил, что убийство Вороненкова может послужить толчком для реформирования украинских спецслужб.

«Это был крупный провал — допустить гибель ключевого свидетеля по делу Януковича. Будут проведены отставки руководства силовых структур, на данный момент президент Украины уже заявил о подготовке концепции реформирования Службы безопасности Украины. Последствия печальные — если с появлением Максаковой и Вороненкова был шанс, что недовольные представители российских силовых структур потянутся в Киев, теперь понятно, что никто сюда не поедет. Российская система цементируется, она показала, что любая попытка бегства будет караться смертью», — уверен Березовец.

Ольга Курносова, как и Березовец, считает, что убийство Вороненкова является актом устрашения. Она уверена, что вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова сейчас тоже «находится в небезопасности».

Илья Пономарев и Мария Максакова во время похорон Дениса Вороненкова на Зверинецком кладбище в Киеве, 25 марта 2015 года Фото: Sputnik / Scanpix / LETA

Сама Максакова в разговоре с «Медузой» сообщила, что теперь у нее охрана — «туши свет». «Возят на бронированной машине. [Охрана у Дениса] была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — говорила вдова Вороненкова.

* * *

Единственная вещь на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской улицы, которая напоминает об убийстве суточной давности — три красные гвоздики в целофановой упаковке; они лежат прямо на асфальте на углу у отеля «Премьер-палас». Люди проходят мимо; изредка кто-то сбавляет шаг, недоуменно оглядываясь на мокнущие под мелким дождем цветы.

Парень в спортивных штанах вдруг поднимает их.

«Депутата грохнули? Прости, братуха, я не знал! Честно! Думаю, дай девушке своей цветы подарю, а то чего они, такие красивые, на земле валяются!» — говорит парень и уносит гвоздики прочь.