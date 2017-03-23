Кто такой Денис Вороненков и что он делал на Украине

23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Вороненков. Осенью 2016 года он бежал на Украину, скрываясь от уголовного преследования в России. В конце года Вороненков принял украинское гражданство. В интервью , вышедшем в день убийства, Вороненков вновь резко критиковал российские власти — и рассуждал о том, что его жизни грозит опасность. «Медуза» рассказывает, чем Вороненков был известен в России и почему переехал на Украину.

Чем был известен Вороненков в России

Денис Вороненков окончил Ленинградское суворовское училище и Военный университет (тоже в Ленинграде). С середины 1990-х служил в Военной прокуратуре. C 2001-го по 2006-й был заместителем мэра Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе, затем работал в администрации округа заместителем главы региона (тогда им был Алексей Баринов). По информации «Новой газеты», в это время Вороненков якобы получил взятку в размере 700 тысяч долларов за содействие в уголовном процессе по делу предпринимателя Вячеслава Шевченко. Шевченко в итоге посадили, а Вороненков факт дачи взятки ему отрицал.

В 2005 году Вороненков стал сотрудником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, где ему было присвоено звание майора. Вороненков рассказывал, что участвовал в расследовании известного уголовного дела «Трех китов», которое в начале 2000-х спровоцировало войну спецслужб. Но его сослуживцы по ФСКН этот факт отрицают.

В 2007-м Вороненков, по данным «Новой газеты», обвинял сотрудников ФСБ (в частности заместителя начальника Управления собственной безопасности Олега Феоктистова, работавшего впоследствии в Роснефти) в покушении на его убийство. «Мне повезло — я выжил, но получил пулевые ранения в ноги. Перенес 12 операций», — говорил он. Однако его руководитель на тот момент, глава департамента оперативного обеспечения ФСКН Александр Бульбов, рассказывал, что на самом деле в Вороненкова не стреляли: он напоролся на штырь, когда вышел из «злачного заведения».

По информации «Новой газеты», в 2009 году Вороненков вымогал взятку у предпринимателя Андрея Бурлакова: он пообещал смягчить «весьма негативное отношение власти» к деятельности компании бизнесмена Wadan Yards. По словам бизнес-партнера Бурлакова Анны Эткиной, Вороненкову тогда якобы заплатили пять миллионов долларов (сам он это отрицал). В 2011-м Бурлакова застрелили; по утверждению Эткиной (об этом она написала в письме генпрокурору Юрию Чайке), к смерти ее партнера был причастен Вороненков.

В 2011 году Денис Вороненков решил баллотироваться в депутаты. Деньги на свою избирательную кампанию он решил попросить у предпринимателя Виталия Качура, предложив ему дешево купить здание в центре Москвы. Качур рассказал, что Вороненков торопил его с оплатой, и бизнесмен одолжил ему 100 тысяч долларов под залог еще не купленного здания. Позже выяснилось, что Вороненков предлагал Качуру поучаствовать в рейдерском захвате помещения. СК возбудил дело и требовал лишить избравшегося в Госдуму Вороненкова депутатской неприкосновенности, чтобы привлечь в качестве обвиняемого по делу — но получил отказ Генпрокуратуры.

Вороненков был депутатом Госдумы от фракции КПРФ, членом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Он критиковал смену власти на Украине в 2014 году, голосовал за запрет усыновления американцами российских детей, а также игры Pokemon Go, был одним из соавторов закона об ограничении прав иностранцев на владение российскими СМИ. В марте 2015 года он женился на певице, депутате Госдумы от «Единой России» Марии Максаковой.

Осенью 2016 года Вороненков снова баллотировался в Госдуму, но проиграл.

Место убийства Дениса Вороненкова, Киев 23, марта 2017 года Фото: Сергей Чузавков / AP / Scanpix / LETA

Почему Вороненков переехал на Украину

В октябре 2016 года Денис Вороненков и Мария Максакова переехали в Киев. Уже 6 декабря Вороненков получил гражданство Украины и отказался от российского гражданства.

Свою эмиграцию бывший депутат объяснил желанием скрыться от преследования со стороны ФСБ. В середине февраля 2017 года Вороненков дал интервью, в котором сравнивал Россию с «нацистской Германией», называл «грубой ошибкой» присоединение Крыма и заявил о «тотальной фальсификации» результатов выборов в РФ. Вороненков также заявил, что не голосовал за присоединение Крыма к России — за него это якобы сделали другие члены фракции, и подтвердил, что дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене.

О соответствующем допросе «Коммерсант» сообщал еще в январе 2017 года. По информации издания, бывший депутат частично подтвердил показания другого уехавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Тот рассказывал прокуратуре, как Совет Федерации в марте 2014 года разрешил президенту Владимиру Путину использовать войска за рубежом.

14 февраля, в тот же день, когда вышло интервью Вороненкова, стало известно, что СК РФ объявил бывшего депутата в федеральный и международный розыск, а Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест. Вороненкова вновь обвинили в причастности к рейдерскому захвату здания в 2011 году. Против бывшего депутата были выдвинуты обвинения по части 1 статьи 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Что Вороненков говорил об угрозах в свой адрес

16 февраля 2017 года бывший депутат Госдумы от «Единой России», советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Александр Хинштейн заявил в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1»: «Вороненков, который вместе с женой-певицей сбежал в Украину, представляет для этой страны угрозу. Не исключено, что украинские спецслужбы попытаются его убрать». Хинштейн также заметил, что на Украине для Вороненкова есть «серьезная опасность». «Он озвучит то, что ему напишут, поскольку сам ничего не знает. А дальше что с ним делать? Дальше возникает серьезная угроза, потому что он Украине и украинским спецслужбам не нужен. Живой Вороненков для них представляет определенную угрозу», — сказал Хинштейн.

За несколько часов до убийства Вороненкова на украинском сайте Gordon.ua было опубликовано его последнее интервью. «Были серьезные опасения, что меня в багажнике вывезут из Украины и доставят в Россию, а значит, я бы никогда не смог доказать, что это похищение. Такие прецеденты уже имели место», — так бывший депутат Госдумы пояснил собственные заявления о том, что его преследуют в РФ.

На вопрос журналистки, опасается ли Вороненков за свою жизнь, он ответил: «Мы все рано или поздно умрем. Важно то, как и зачем мы жили. Иногда „как“ важнее, чем „сколько“. Зачем жить в постоянном страхе?»

Главным гарантом своей безопасности на территории Украины Вороненков называл закон: «Хотя на российских центральных телеканалах уже вовсю кричат: мол, нужно обменять Вороненкова на [обвиняемого в России в шпионаже украинского журналиста Романа] Сущенко, а если не получится — убить, как Бандеру. Люди в России сошли с ума, они нездоровы».

Своим главным врагом Денис Вороненков в этом же интервью назвал генерала ФСБ Олега Феоктистова, который до недавнего времени возглавлял службу безопасности «Роснефти» (Мария Максакова в беседе с «Медузой» также говорила, что Феоктистов причастен к преследованию ее мужа: «У них там целая ОПГ, но кроме нас с Денисом никто не произносил этого слова»). По утверждению Вороненкова, именно Феоктистов «заказал» уголовное дело против него. «Мое противостояние с Феоктистовым началось еще в 2007 году во время работы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков», — заявил он. «Роснефть» заявления Вороненкова ни разу не комментировала.