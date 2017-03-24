Опубликована видеозапись убийства Вороненкова

РБК-Украина опубликовало видеозапись убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Журналисты получили видео из источников в следственных органах.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Его охранник получил ранение, но и сам смог тяжело ранить убийцу. Преступник умер в больнице во время операции.

Убийца — украинский гражданин Павел Паршов, ранее служивший в Национальной гвардии Украины. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Паршов прошел в России «курс специального обучения в школе для диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом терроризма со стороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть бывшего депутата на Украину.