«Почерк российских спецслужб», «провокация со стороны Украины» Что говорят об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова в Москве и в Киеве. Реакции

В центре Киева 23 марта был убит бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков, который в 2016 году сбежал на Украину от уголовного преследования в России. Украинские власти обвинили Москву в причастности к убийству Вороненкова, российские власти называют обвинения абсурдными. «Медуза» собрала первые реакции на смерть бывшего депутата — на Украине и в России.

президент Украины

Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах.

советник министра внутренних дел Украины

Лично я убежден в том, что это может быть циничная показательная месть, казнь со стороны российских спецслужб.

генеральный прокурор Украины

Циничное убийство одного из свидетелей, проходящих по делу госсовета экс-президента Януковича. Среди белого дня в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры важнейшие показания по делу. Это была привычная для Кремля показательная казнь свидетеля.

пресс-секретарь президента РФ

Это не наша тема.

Мы считаем, что какие-либо измышления, которые уже звучат о пресловутом российском следе, являются абсурдными. Надеемся, что убийца и те, кто стоял за этими действиями, будут выявлены.

официальный представитель МИД РФ

В Москве шокированы в связи с поступившей информацией о дерзком убийстве 23 марте в центре Киева бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Имеющиеся на настоящий момент данные позволяют предположить, что речь идет о подготовленном заказном убийстве, которое имеет все признаки показательной акции. После заявлений президента Украины у Москвы нет сомнений, что Киев сделает все, чтобы никто никогда не узнал правды.

глава комитета по международным делам Совета Федерации

Обязанность украинских властей — обеспечить оперативность и объективность следствия по факту убийства Дениса Вороненкова, вместо этого наблюдаем шквал политических спекуляций.

лидер КПРФ

Мы должны понимать, что эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ.

депутат Госдумы от КПРФ

Это дикая информация, дикий случай. Надо обязательно расследовать как можно быстрее, что за этим кроется. Конечно, у него был и бизнес, и собственность, и коллективы, которые занимаются этими вопросами, — осталось и в России, и в Киеве что-то. На Украине жизнь ничего не стоит.

замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

Я ставлю на первое место версию, связанную с провокацией службы безопасности Украины. Это характерные вещи, абсолютно соответствуют их стереотипу поведения, методике действий — то, что сегодня, в последнее время делает и служба безопасности, и вообще, украинская власть.

Василий Пискарев

глава комитета Госдумы по безопасности

Разгул бандитизма у них там происходит и терроризма, вследствие этого убивают граждан, пока я не знаю, что там за ситуация, надо расследовать.

депутат Госдумы от «Единой России»

Хочу сделать следующее предположение. Все указывает на то, что мы имеем дело с циничной и жестокой провокацией украинских спецслужб. Почерк довольно знакомый.

депутат от «Единой России»

Это внутреннее дело Украины. Он уже бывший депутат, он уехал, получил там политическое убежище, и расследованием должна заниматься Украина.

депутат Госдумы от «Единой России»

Это связано с тем, что в Киеве сейчас бардак, пришли незаконным образом к власти эти руководители, которые там сидят, и допустили разгул преступности.

глава партии «Родина»

Из беглого экс-депутата выжали, все что могли, и теперь он просто стал не нужен и даже опасен для своих кураторов. Надеюсь, этот печальный пример послужит уроком тем, кто задумывается над выгодами предательства.

бывший депутат Госдумы от «Справедливой России»

У меня складывается впечатление, я очень надеюсь, что это только впечатление, что практика убийств политических оппонентов стала расширяться в России. Подозреваю, что за этим убийством может быть именно российский след. Не обязательно это государства, но, возможно, так называемые ура-патриотические организации, которые поддерживаются властью. То, что убит бывший депутат Госдумы, человек, который преследовался тут за свои взгляды, бросает прямую тень на российскую власть. Если вдруг российская власть к этому не причастна, она должна быть сильно заинтересована в раскрытии этого убийства, и ей надо в данном случае, как ни странно, работать в тесном контакте с украинской стороной.

бывший депутат Госдумы от «Справедливой России»

Я об этом много раз писал, поскольку его переход на украинскую сторону был неоднозначно воспринят даже в оппозиционной среде, и некоторые лидеры оппозиции называли его жуликом. Я говорил, что он не жулик, а очень опасный для российских коррумпированных правоохранителей человек, который реально занимался расследованиями. У него было очень большое количество информации о контрабандных потоках, которые ведутся в России. И, конечно, он был очень ценным приобретением для Украины. Он боялся за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану. Но, как видим, она не помогла.