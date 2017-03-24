Что известно об убийце Дениса Вороненкова?

23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, бежавший из России на Украину от уголовного преследования. Киев утверждает, что за убийством стояли спецслужбы России; Кремль отвергает какую-либо причастность к покушению на бывшего депутата. Убийца, стрелявший в Вороненкова упор, был ранен его охранником и спустя несколько часов после покушения умер в больнице. Полиция нашла при нем документы, названо имя преступника. «Медуза» рассказывает, что уже известно об убийце Вороненкова.

В Дениса Вороненкова стреляли в упор. Убийца долгое время ехал за бывшим депутатом на автомобиле (предположительно, марки Daewoo), затем в районе гостиницы «Премьер-палас» вылез из нее, подошел в Вороненкову, что-то спросил и выстрелил в него. Охранник Вороненкова также открыл стрельбу и смертельно ранил убийцу в голову. Вороненков умер на месте, в него попали четыре пули; у телохранителя — ранение груди, не угрожающее жизни. Он уже начал давать показания.

Убийца Вороненкова умер на операционном столе не приходя в сознание, показания он дать не успел. Зато, судя по данным источников сразу нескольких украинских СМИ, включая УНН и РБК-Украина, при себе у него были документы. Из них следует, что мужчина якобы служил в вооруженных силах Украины или был членом одного из добровольческих батальонов, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.

Судя по этим неофициальным данным, убийца родился в 1988 году, он был гражданином Украины. Найденные у него документы были выданы Нацгвардией; имеются также неофициальные сведения, что он приписан к части 3057 Нацгвардии Украины, в которую входили добровольческие подразделения «Донбасс» и «Азов». Как следует из материалов украинского издания «Страна», в прошлом мужчина был ранен в живот и носил с собой пулю как талисман.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранительным органам известна личность убийцы. Он, по словам Геращенко, действительно служил в Нацгвардии в течение 13 месяцев, но не участвовал в боевых действиях. По версии Геращенко, мужчина был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.

Украинское издание «Обозреватель» утверждает, что ему удалось узнать имя убийцы — это Павел Паршов, уроженец Днепропетровска. Такие же сведения передает российский «Лайф». По данным «Обозревателя», Паршов находился в розыске по делам о фиктивном предпринимательстве и легализации доходов. Никаких других сведений о мужчине нет. Известно, что он стрелял в Вороненкова из пистолета ТТ.

Позднее власти Украины подтвердили, что убийца — Павел Паршов. Как утверждает Геращенко, Паршов официально никогда не покидал границы Украины, но в 2015 году тайно попал в Белоруссию, затем в России «прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД». По заданию российских спецслужб он внедрился в Нацгвардию, и уволился оттуда в августе 2016-го. Геращенко утверждает, что убийца действовал по заданию России. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко говорит, что Паршов служил в батальоне «Азов».

Украинская полиция считает, что у убийцы был сообщник. Вероятно, он сидел за рулем автомобиля и привез преступника на место покушения. Его ищут, никаких данных о нем следствие не разглашает.