Застрелен бывший депутат Денис Вороненков. Что стало известно сразу после убийства

В центре Киева киллер застрелил бывшего депутата Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, который уехал на Украину в 2016 году, дал показания по делу Виктора Януковича и начал активно критиковать российские власти. Генпрокуратура Украины считает, что Вороненкову могла отомстить ФСБ; Кремль отверг причастность российских спецслужб к убийству. «Медуза» рассказывает все, что известно о преступлении.

Дениса Вороненкова, который шел на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, убили днем 23 марта рядом со входом в отель «Премьер-палас» на перекрестке Пушкинской улицы и бульвара Тараса Шевченко. Вот это место на «Google Картах»:

Киллер стрелял из пистолета ТТ. Он подошел к бывшему депутату, что-то спросил и начал стрелять: убийца попал в Дениса Вороненкова три раза — в живот и шею. Бывший депутат умер на месте. Охранник Вороненкова, ранил киллера; а тот попал в него. На месте убийства сотрудники полиции нашли около 20 гильз.

Оба раненых лежали на земле, когда приехала полиция. Их доставили в больницы. Через несколько часов киллер, которому охранник попал в голову из «Стечкина», умер на операционном столе. Охранник выжил.

МВД установило личность убийцы Дениса Вороненкова, но не назвало его имени. По данным украинского издания «Обозреватель», он был 1988 года рождения и разыскивался за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов. У него нашли документы, свидетельствующие об украинском гражданстве (по данным РБК-Украина, удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией). Кроме того, полицейские изъяли записи убийства с камер наблюдения.

У убийцы Дениса Вороненкова был сообщник или сообщники, которые подвезли его на автомобиле. О них ничего неизвестно.

Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, следствие рассматривает две версии убийства Дениса Вороненкова: месть со стороны сотрудников ФСБ, замешанных в деле « », и месть за его показания по делу Виктора Януковича. В день убийства Вороненков как раз должен был дать новые показания. Президент Украины Петр Порошенко прямо заявил, что к убийству причастна Россия — он узнал «почерк российских спецслужб». В Кремле причастность России отвергли. Илья Пономарев склоняется к версии о мести со стороны генерала ФСБ Олега Феоктистова: раньше Вороненков рассказывал, что тот уже устраивал на него покушение в 2007 году.

После убийства Вороненкова его жену Марию Максакову, которая переехала в Киев вместе с ним, возьмут под усиленную охрану.