Полиция изъяла видеозапись убийства Вороненкова
Полиция Украины изъяла видео с камер наблюдения с места убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил представитель МВД Артем Шевченко.
«Эти записи уже изъяты. На них зафиксирован момент преступления», — заявил он, пояснив, что «это очень оживленное место» в Киеве.
Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Его охраннику, также получившему ранения, удалось ранить киллера; последний находится при смерти.