Полиция изъяла видеозапись убийства Вороненкова

112 Украина
13:08, 23 марта 2017
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Полиция Украины изъяла видео с камер наблюдения с места убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

«Эти записи уже изъяты. На них зафиксирован момент преступления», — заявил он, пояснив, что «это очень оживленное место» в Киеве.

Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Его охраннику, также получившему ранения, удалось ранить киллера; последний находится при смерти.

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