Полиция изъяла видеозапись убийства Вороненкова

Полиция Украины изъяла видео с камер наблюдения с места убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил представитель МВД Артем Шевченко.

«Эти записи уже изъяты. На них зафиксирован момент преступления», — заявил он, пояснив, что «это очень оживленное место» в Киеве.