Убийство Дениса Вороненкова. Фотографии и видео Бежавшего на Украину депутата Госдумы застрелили в центре Киева

Днем 23 марта в центре Киева был застрелен Денис Вороненков — бывший депутат Госдумы от КПРФ, уехавший на Украину, спасаясь от уголовного преследования. Вороненков получил украинское гражданство, дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича и публично критиковал президента РФ Владимира Путина. Президент Украины Петр Порошенко объявил убийство Вороненкова «актом терроризма со стороны России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть Вороненкова на украинские власти, которые не смогли обеспечить его безопасность. «Медуза» публикует фотографии с места убийства. Внимание! Снимки содержат изображения убитого и раненых.