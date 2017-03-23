истории

Убийство Дениса Вороненкова. Фотографии и видео Бежавшего на Украину депутата Госдумы застрелили в центре Киева

Meduza
12:39, 23 марта 2017

Фото: Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA

Днем 23 марта в центре Киева был застрелен Денис Вороненков — бывший депутат Госдумы от КПРФ, уехавший на Украину, спасаясь от уголовного преследования. Вороненков получил украинское гражданство, дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича и публично критиковал президента РФ Владимира Путина. Президент Украины Петр Порошенко объявил убийство Вороненкова «актом терроризма со стороны России». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть Вороненкова на украинские власти, которые не смогли обеспечить его безопасность. «Медуза» публикует фотографии с места убийства. Внимание! Снимки содержат изображения убитого и раненых.

Следователи осматривают тело Дениса Вороненкова
Фото: Валентин Огиренко / Reuters / Scanpix / LETA
Украинский полицейский осматривает пистолет, из которого был застрелен Вороненков
Фото: Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA
Раненый мужчина на месте убийства — предположительно, это убийца
Фото: Алиса Березуцкая / Reuters / Scanpix / LETA
Следователи осматривают тело Дениса Вороненкова
Фото: Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA
Фото очевидца
Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова в окружении полицейских
Фото: Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA
Первые секунды после убийства депутата РФ в центре Киева, у Premier Palace. 18+
Kyiv Operativ