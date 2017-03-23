Что происходило в Киеве после убийства Дениса Вороненкова. Репортаж «Медузы»

23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков. Охранник Вороненкова ранен; убийца, также получивший ранения, умер в больнице. По просьбе «Медузы» украинская журналистка Екатерина Сергацкова рассказывает, что происходило происходило в центре Киева сразу после убийства — и как Вороненков относился к собственной безопасности.

Две пули в живот и одна в шею

Около часу дня 23 марта в самом центре Киева, возле отеля «Премьер-Палас» (его возможным владельцем «Новая газета» называла бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Александра Бабакова), две сотни человек окружили место, где лежало тело бывшего депутата Государственной Думы от партии КПРФ Дениса Вороненкова. Оно было накрыто черной пленкой, из-под нее торчали туфли убитого; под телом растеклась лужа крови. В Дениса Вороненкова, по сведениям Генпрокуратуры Украины, попало три пули: две в живот и одна в шею.

В «Премьер-Паласе» Вороненков собирался встретиться Ильей Пономаревым, еще одним бывшим депутатом Госдумы, также скрывающимся на Украине.

На месте убийства находился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко; туда же приехала жена Вороненкова, бывшая депутат Госдумы от «Единой России» (они работали вместе в шестом созыве), оперная певица Мария Максакова. От комментариев оба отказались — как и практически все официальные лица, приехавшие к «Премьер-Паласу». Короткий комментарий дал только глава полиции Киева Андрей Крищенко; но и он рассказал то, что было известно с самого начала: двое раненых — это охранник Вороненкова и киллер.

Бывший депутат Госдумы Мария Максакова на месте гибели своего мужа, Киев, 23 марта 2017 года Фото: Сергей Супинский / AFP / Scanpix / LETA

В толпе было много зевак, в основном молодые люди.

— Я считаю, это специально сделали, чтобы дестабилизировать ситуацию к «Евро[видению]», — говорил один.

— Интересно, что его же в розыск объявили россияне, — размышлял другой (СК РФ объявил Вороненкова в федеральный и международный розыск по делу о рейдерском захвате здания в центре Москвы, а Басманный суд санкционировал его заочный арест). — Очевидно, они знали, что он ходит с охранником.

— Эти какие-нибудь батальоны добровольческие, типа «Айдара», они же могут взять и зайти в Киев запросто и что угодно сделать, — эмоционально рассуждал пожилой мужчина.

— С России он? — говорил парень. — А, ну тогда ясно, ФСБ — оно такое.

В стороне от толпы стоял депутат Верховной Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко. На вопросы журналистов он отвечал, что «не говорить сюда приехал».

— А как Мария [Максакова]? Почему она не говорит с прессой? — спрашивала у Геращенко журналистка.

— Извините, а вы бы как себя повели? — с раздражением отвечал Геращенко. — У нее супруга только что убили. Она что, должна сразу пресс-конференцию давать? Ей надо в себя прийти, с ней надо следственные действия проводить.

Без охраны

До последнего времени Вороненков и его Мария Максакова передвигались по Киеву без охраны. 16 февраля 2017 года Вороненков дал интервью «Громадьске ТВ» (украинский общественный вещатель) в «коммуникационном хабе» «Медиахабе», в здании, расположенном в центре Киева. Туда он пришел вдвоем с женой; правда, накануне сказал журналистам по телефону, что с осторожностью относится к любым встречам: «Ну, вы сами понимаете, что может произойти».

Гильз на месте убийства Дениса Вороненкова, 23 марта 2017 года Фото: Петр Сивков / ТАСС / Scanpix / LETA

Во время интервью Вороненкова спрашивали, осознает ли он, что Киев — не самое безопасное для него место; бывший депутат Госдумы усмехался и отвечал: «Мне [ничего такого] не грозит».

Одним из последних публичных мероприятий, на котором появился Вороненков, был показ фильма Владимира Кара-Мурзы «Немцов», который проходил 27 февраля в том же «Медиахабе». Бывший депутат вместе с женой сидели в первом ряду, тогда с ними тоже не было охраны.

Вскоре после убийства, на совместном брифинге с генеральным прокурором Юрием Луценко, бывший российский депутат Илья Пономарев сообщил, что государственную охрану и ему, и Вороненкову предложили украинские спецслужбы. Пономарев отказался, а Вороненков согласился. Мария Максакова ранее подтверждала «Медузе», что охрана у семьи появилась только 28 февраля 2017 года.

Пономарев говорил, что у Вороненкова было много информации о представителях власти в РФ и об их «финансовых потоках».

Сам Луценко назвал убийство «привычной для Кремля показательной казнью свидетеля». «По документам он [киллер] гражданин Украины, — рассказывал на брифинге Луценко. — Документы были при нем. Сейчас мы проверяем, настоящие были ли эти документы. Вообще-то я редко встречал киллера, который при себе имел служебное удостоверение. А этот взял. Поэтому я и говорю о вероятности новой », — сказал Луценко.

Какое именно служебное удостоверение обнаружено у киллера, Луценко не сказал. По данным РБК-Украина, это было удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины. Сам киллер 23 марта умер в больнице от ранений, полученных в перестрелке с охранником Дениса Вороненкова.