«Вороненкова я сразу узнал» Монолог киевлянина, который оказался на месте убийства бывшего депутата Госдумы

23 марта в центре Киева был убит сбежавший на Украину бывший депутат Государственной Думы Денис Вороненков. Ранены еще два человека: охранник Вороненкова и сам убийца. «Медуза» коротко поговорила с жителем Киева Максимом (он просил не указывать свою фамилию), который работает рядом с местом убийства и был одним из первых очевидцев преступления.

Это было чуть-чуть позже 11 утра (в 11:25 по киевскому времени — прим. «Медузы»), мы сидели в офисе — это в 300 метрах от места, где все произошло. Это самый центр Киева, угол улицы Пушкинская и бульвара Тараса Шевченко, гостиница «Премьер-Палас» — одна из самых фешенебельных в городе.

Сначала мы услышали три хлопка, а сразу после этого — еще группу и еще группу [выстрелов]. Всего, наверное, было семь-десять выстрелов.

У нас частенько хлопает что-то в центре города, поэтому значения не придали — думали, хулиганит кто. Только потом послышались сирены, и мы выбежали. На место только-только «скорая помощь» подъехала и одна машина полиции парковалась. Увидел, что лежали два человека на асфальте. Самого Вороненкова я сразу узнал. Тело даже в мешок еще убрать не успели; оно и сейчас еще лежит, вот я его в окно вижу. Сразу все руководство полиции приехало: начальник киевской полиции [Андрей] Крещенко приехал, начальник Шевченковского районного управления тоже был.

Очевидцы говорят, что Вороненков вышел из гостиницы и пошел в сторону бульвара. Подбежал мужчина и открыл огонь. По сути, как я понял, пострадали три человека — сам Вороненков, еще один мужчина — про него сложно сказать, в собиравшейся толпе говорили, что это мог быть случайный прохожий (предположительно, речь идет об охраннике Вороненкова — прим. «Медузы»). В него попало несколько пуль. Еще одного мужчину сразу увезли на «скорой» в госпиталь, то есть он точно выжил (предположительно, убийца — прим. «Медузы»).

Буквально утром Воронеков дал на одном из украинских каналов интервью. Он говорил, что его будут преследовать и пытаться убить. Вот как оно получилось.