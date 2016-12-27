Московский суд признал события 2014 года на Украине госпереворотом

ТАСС
10:24, 27 декабря 2016
Надежный источник

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, который просил признать события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», — сказал судья.

ТАСС
Рассмотрение иска Олейника началось 15 декабря. На заседаниях в качестве свидетеля выступал бывший президент Украины Виктор Янукович.
Олейник заявлял, что обратился в московский суд после того, как дело о госперевороте отказалась возбуждать Генеральная прокуратура Украины.

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