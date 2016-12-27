Московский суд признал события 2014 года на Украине госпереворотом

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника, который просил признать события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

«Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле», — сказал судья.

Рассмотрение иска Олейника началось 15 декабря. На заседаниях в качестве свидетеля выступал бывший президент Украины Виктор Янукович.

Олейник заявлял, что обратился в московский суд после того, как дело о госперевороте отказалась возбуждать Генеральная прокуратура Украины.