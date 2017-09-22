подкасты
С кем воюет Россия, кто воюет с Россией
В новом выпуске подкаста журналисты «Медузы» Алексей Пономарев и Евгений Берг узнают у полковника Генштаба Минобороны Михаила Ходоренка, почему весь мир взволновали учения российской армии на территории Белоруссии; обсуждают с журналистом Леонидом Бершидским, почему актер Морган Фримен и его соотечественники стали публично бороться с Россией; расспрашивают корреспондента «Медузы» Павла Мерзликина о подробностях ссоры Антона Розенберга с Николаем и Павлом Дуровыми и спецкора Даниила Туровского о том, против кого воюют русские хакеры; и беседуют с культурологом Натальей Конрадовой о памятнике конструктору Михаилу Калашникову как о новом отечественном культурном бренде.