Учения «Запад-2017»: что там происходит и что об этом говорят

Россия и Белоруссия проводят крупнейшие за последние годы учения на западной границе. Маневры, которые приезжал контролировать лично президент Владимир Путин, вызвали опасения у соседей России и Белоруссии, прежде всего у балтийских государств. 19 сентября в интернет попало видео, на котором видно, как вертолет наносит удар в сторону наблюдающих за учениями людей. «Медуза» рассказывает главное о том, что происходит на учениях.