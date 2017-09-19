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Учения «Запад-2017»: что там происходит и что об этом говорят
Россия и Белоруссия проводят крупнейшие за последние годы учения на западной границе. Маневры, которые приезжал контролировать лично президент Владимир Путин, вызвали опасения у соседей России и Белоруссии, прежде всего у балтийских государств. 19 сентября в интернет попало видео, на котором видно, как вертолет наносит удар в сторону наблюдающих за учениями людей. «Медуза» рассказывает главное о том, что происходит на учениях.
Легенда учений: самопровозглашенная Вейшнория
Вымышленные государства Лубения и Весбария решили дестабилизировать обстановку в Белоруссии и поддержали сепаратистов, которые объявили северо-западную часть страны самопровозглашенным государством Вейшнория. Белоруссия при поддержке России применила против сепаратистов армию, авиацию и флот. Таков сценарий учений «Запад-2017», которые, по заявлению Минобороны России, носят «сугубо оборонительный характер».
Учения стартовали 14 сентября и будут проводиться на территории России и Белоруссии шесть дней, в них задействуют почти 13 тысяч человек. 18 сентября президент России Владимир Путин лично наблюдал за маневрами на Лужском полигоне в Ленинградской области, где отрабатывали уничтожение авиации и пехоты условного противника. Путин никак не прокомментировал учения, но в Минобороны заявили, что он высоко оценил ход маневров.
Обстрел парковки с вертолета
На следующий день после визита Путина стало известно, что на Лужском полигоне, по всей видимости, произошел самый крупный инцидент этих учений. По неподтвержденным данным, еще 16 сентября ударный вертолет Ка-52 случайно выпустил ракеты в сторону группы наблюдавших за учениями людей. Сообщалось о двух пострадавших.
Минобороны категорически отвергло любые происшествия с пострадавшими во время учений. При этом ведомство признало, что видео настоящее. Но когда именно произошел инцидент с ракетным обстрелом, в Минобороны не рассказали.
Соседние страны волнуются из-за «моделирования реального конфликта с НАТО»
Реальные страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония — отнеслись к российско-белорусским учениям настороженно. Президент Литвы Даля Грибаускайте прямо заявила, что считает маневры «Запад-2017» агрессивными и моделирующими реальный конфликт со странами НАТО. Эстония на время учений разместила у себя дополнительный контингент Альянса.
При этом в руководстве НАТО заявили, что не видят в учениях непосредственной угрозы. В Германии и Чехии утверждали, что в учениях задействованы не 13, а 100 тысяч военнослужащих (столько не было даже на внутрироссийских учениях «Центр-2015»). Минобороны России ответило, что такие цифры «взяты с потолка».
«Многие беспокоятся, что это троянский конь. Нам говорят: „Это только учения“, — а затем вдруг перебросят всех военных и технику куда-то», — заявлял в июле командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Одновременно в Швеции также проходят крупнейшие за 20 лет учения «Аврора-2017». В них принимают участие 19 тысяч человек.
Военные Ил-76 вторглись в воздушное пространство Литвы (из-за грозы)
Пограничники балтийских стран зафиксировали одно нарушение с начала учений — заход российских военно-транспортных самолетов Ил-76 в воздушное пространство Литвы. МИД страны вызвал к себе российского посла для дачи объяснений. В Москве ответили, что двум самолетам, летевшим в Калининград, пришлось отклониться от курса из-за грозы.
Западные страны уже объявили, что намерены изучить действия российских военных в условиях приграничного конфликта.
Главная тема федеральных СМИ
Об учениях «Запад-2017» активно пишут весь сентябрь, а когда они начались, эта тема стала центральной и на федеральных телеканалах. Например, «Запад-2017» упоминается в каждом выпуске новостей Первого канала с 14 сентября.
Российский МИД постоянно подчеркивает оборонительных характер учений. «Раздуваемая истерия носит искусственный характер, и ее цель — продемонстрировать западным налогоплательщикам обоснованность неимоверных расходов на мероприятия по развертыванию в Польше и странах Балтии усиленного передового присутствия и наращивания военной активности НАТО якобы для защиты от агрессивной России», — заявила после начала учений представитель ведомства Мария Захарова.
Центральное телевидение Белоруссии также упоминает «Запад-2017» почти в каждом выпуске новостей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как ожидается, посетит учения в заключительный день, 20 сентября.