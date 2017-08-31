Организаторы военных учений «Запад-2017» переименовали часть Белоруссии в Вейшнорию. Этой стране уже придумали флаг, герб и паспорт

Вооруженные силы России и Белоруссии проведут в середине сентября совместные учения «Запад-2017». По сценарию учений, российские и белорусские войска будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.

Лубения занимает северо-восточную часть Польши и юго-западную часть Литвы, а Весбария расположена на территории Литвы и Латвии. А Вейшнорией стала западная часть Белоруссии.

Белаконеў пра замысел манэўраў: актывізацыя экстрэмісцкіх сіл ўнутры Беларусі, якіх падтрымлівае ўмоўна "Вішнорыя" на паўночным захадзе. pic.twitter.com/aX5CtZwLIH — Жывая Свабода (@svabodalive) August 29, 2017

Белорусским интернет-пользователям понравилось, что на территории их страны нарисовали новое государство. Они начали придумывать флаг и герб Вейшнории и сочинять гимн страны.

Ваяры Вайшнорыі ўздымаюць сьцяг Вайшнорыі над гарой Дзяржынская Опубликовано Alaksandar Arsionaŭ 30 августа 2017 г.

Вейшнория! О родина! Ты — как здоровье. Тот

Тебя воистину оценит и поймет,

Кто потерял тебя. Теперь живописую

Тебя во всей красе… #Вейшнория pic.twitter.com/OPKblmJ081 — Honar litvina (@HonarLitvina) August 30, 2017

Же суис Вейшнория! Ше не вмерла Мати Сыра Зямлау!

@jesuisviesnoryia pic.twitter.com/RjwtbzJ43s — Максим Владимирович (@MaxVladimirovch) August 30, 2017

От имени Мuд Роисси объявляем об установлении дипломатических отношений с Республикой Вейшнорией: Вiтаем Вас, сябры! pic.twitter.com/MVcVe5eDNC — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) August 30, 2017

Молодость моя, Вейшнория,

Песня вейшнорян, сосны да туман.

Песня вейшнорян, алая заря,

Молодость моя, Вейшнория. — Мікіта Вяйшнорскі (@Malinauski) August 30, 2017

У Вейшнории уже появились валюта, символика, паспорт (его даже можно заказать на специальном сайте), президент и МИД.

Держите лучший дизайн паспорта страны pic.twitter.com/BogESYZA2S — Метамодернизм (@_Slashman) August 31, 2017

Указом разрешаю в #Вейшнория сажать мак, укроп, коноплю и марихуанну. Наша страна без наркотиков. — Прэзыдэнт Вэйшнорыi (@extravalex) August 30, 2017

Мы глубоко обеспокоены концентрацией у границ Вейшнории военной техники Беларуси. Ждем внятной реакции от коллег из @BelarusMID — МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) August 30, 2017

Беларуси никогда не существовало это восточная часть Вейшнории — Litvino-Ватоўкі (@LitVata) August 30, 2017

Вейшнорцы помнят об истории и культуре своей страны.

История Вейшнорки и Белоруса навсегда изменившая мир по обе стороны. #veisnoria #вейшнория pic.twitter.com/yTpbqZ9haM — Stas Zabelskih (@kawabang) August 31, 2017

Историческая справка: за всю свою историю Вейшнория не проиграла ни одной войны. Опубликовано Sergey Balay 30 августа 2017 г.

Будут ли граждане Вейшнории считаться легионерами в Чемпионате Беларуси по футболу? — ФК «Крумкачы» (@krumkachy) August 30, 2017

Но готовятся к нападению Белоруссии.

Оперативная обстановка в Беларуси на 30.08.2017 pic.twitter.com/KCIrn1Bfhk — РБ головного мозга (@belamova) August 30, 2017

Вероятнее всего, #Вейшнорыя будет атакована в субботу, когда по древнему вейшнорскому обычаю все вейшнорцы уедут в Лубению и Весбарию. — Диванный русофоб (@bulbassh) August 30, 2017

Возможно, Вейшнория появилась на западе Белоруссии не случайно. Белорусский пользователь Сергей Чалый обратил внимание на то, что вымышленное государство расположено там же, где на президентских выборах 1994 года активнее всего голосовали за оппозиционного кандидата Зенона Позняка. Позняк на тех выборах получил 12,8 процента голосов; в 1996 году он уехал из Белоруссии.