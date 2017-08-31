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Организаторы военных учений «Запад-2017» переименовали часть Белоруссии в Вейшнорию. Этой стране уже придумали флаг, герб и паспорт

Meduza
11:16, 31 августа 2017

Вооруженные силы России и Белоруссии проведут в середине сентября совместные учения «Запад-2017». По сценарию учений, российские и белорусские войска будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.

Лубения занимает северо-восточную часть Польши и юго-западную часть Литвы, а Весбария расположена на территории Литвы и Латвии. А Вейшнорией стала западная часть Белоруссии.

«[Начальник Генштаба ВС Белоруссии Олег] Белоконев про замысел маневров: активизация экстремистских сил внутри Белорусии, которых на северо-западе поддерживает условная „Вейшнория“»

Белорусским интернет-пользователям понравилось, что на территории их страны нарисовали новое государство. Они начали придумывать флаг и герб Вейшнории и сочинять гимн страны.

Ваяры Вайшнорыі ўздымаюць сьцяг Вайшнорыі над гарой Дзяржынская

Опубликовано Alaksandar Arsionaŭ 30 августа 2017 г.

У Вейшнории уже появились валюта, символика, паспорт (его даже можно заказать на специальном сайте), президент и МИД.

Вейшнорцы помнят об истории и культуре своей страны.

Историческая справка: за всю свою историю Вейшнория не проиграла ни одной войны.

Опубликовано Sergey Balay 30 августа 2017 г.

Но готовятся к нападению Белоруссии.

Возможно, Вейшнория появилась на западе Белоруссии не случайно. Белорусский пользователь Сергей Чалый обратил внимание на то, что вымышленное государство расположено там же, где на президентских выборах 1994 года активнее всего голосовали за оппозиционного кандидата Зенона Позняка. Позняк на тех выборах получил 12,8 процента голосов; в 1996 году он уехал из Белоруссии.

карта враждебной Ш̶в̶а̶м̶б̶р̶а̶н̶и̶и̶ Вейшнории с которой собрались воевать на учениях Запад-2017 доблестные союзные войска подозрительно совпадает с ... электоральной картой Позняка 1994! #vaišnoria

Опубликовано Сергеем Чалым 29 августа 2017 г.
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