Организаторы военных учений «Запад-2017» переименовали часть Белоруссии в Вейшнорию. Этой стране уже придумали флаг, герб и паспорт
Вооруженные силы России и Белоруссии проведут в середине сентября совместные учения «Запад-2017». По сценарию учений, российские и белорусские войска будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые хотят дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.
Лубения занимает северо-восточную часть Польши и юго-западную часть Литвы, а Весбария расположена на территории Литвы и Латвии. А Вейшнорией стала западная часть Белоруссии.
Белаконеў пра замысел манэўраў: актывізацыя экстрэмісцкіх сіл ўнутры Беларусі, якіх падтрымлівае ўмоўна "Вішнорыя" на паўночным захадзе. pic.twitter.com/aX5CtZwLIH— Жывая Свабода (@svabodalive) August 29, 2017
Белорусским интернет-пользователям понравилось, что на территории их страны нарисовали новое государство. Они начали придумывать флаг и герб Вейшнории и сочинять гимн страны.
Ваяры Вайшнорыі ўздымаюць сьцяг Вайшнорыі над гарой ДзяржынскаяОпубликовано Alaksandar Arsionaŭ 30 августа 2017 г.
Вейшнория! О родина! Ты — как здоровье. Тот— Honar litvina (@HonarLitvina) August 30, 2017
Тебя воистину оценит и поймет,
Кто потерял тебя. Теперь живописую
Тебя во всей красе… #Вейшнория pic.twitter.com/OPKblmJ081
Же суис Вейшнория! Ше не вмерла Мати Сыра Зямлау!— Максим Владимирович (@MaxVladimirovch) August 30, 2017
@jesuisviesnoryia pic.twitter.com/RjwtbzJ43s
От имени Мuд Роисси объявляем об установлении дипломатических отношений с Республикой Вейшнорией: Вiтаем Вас, сябры! pic.twitter.com/MVcVe5eDNC— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) August 30, 2017
Молодость моя, Вейшнория,— Мікіта Вяйшнорскі (@Malinauski) August 30, 2017
Песня вейшнорян, сосны да туман.
Песня вейшнорян, алая заря,
Молодость моя, Вейшнория.
У Вейшнории уже появились валюта, символика, паспорт (его даже можно заказать на специальном сайте), президент и МИД.
1 VSN = 5 USD— Stas Zabelskih (@kawabang) August 30, 2017
Только в обменных пунктах страны. #вейшнория @Vaisnoria_MFA pic.twitter.com/76AZ1GEnKT
Когда ты любишь эту страну. Ищи в магазинах своего города#Вейшнория #Вейшнорыя #VIEJŠNORYJA pic.twitter.com/42Bgw7qW3R— Метамодернизм (@_Slashman) August 31, 2017
Держите лучший дизайн паспорта страны pic.twitter.com/BogESYZA2S— Метамодернизм (@_Slashman) August 31, 2017
Указом разрешаю в #Вейшнория сажать мак, укроп, коноплю и марихуанну. Наша страна без наркотиков.— Прэзыдэнт Вэйшнорыi (@extravalex) August 30, 2017
Мы глубоко обеспокоены концентрацией у границ Вейшнории военной техники Беларуси. Ждем внятной реакции от коллег из @BelarusMID— МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) August 30, 2017
Беларуси никогда не существовало это восточная часть Вейшнории— Litvino-Ватоўкі (@LitVata) August 30, 2017
Вейшнорцы помнят об истории и культуре своей страны.
История Вейшнорки и Белоруса навсегда изменившая мир по обе стороны. #veisnoria #вейшнория pic.twitter.com/yTpbqZ9haM— Stas Zabelskih (@kawabang) August 31, 2017
Историческая справка: за всю свою историю Вейшнория не проиграла ни одной войны.Опубликовано Sergey Balay 30 августа 2017 г.
Будут ли граждане Вейшнории считаться легионерами в Чемпионате Беларуси по футболу?— ФК «Крумкачы» (@krumkachy) August 30, 2017
Но готовятся к нападению Белоруссии.
Оперативная обстановка в Беларуси на 30.08.2017 pic.twitter.com/KCIrn1Bfhk— РБ головного мозга (@belamova) August 30, 2017
Вероятнее всего, #Вейшнорыя будет атакована в субботу, когда по древнему вейшнорскому обычаю все вейшнорцы уедут в Лубению и Весбарию.— Диванный русофоб (@bulbassh) August 30, 2017
August 30, 2017
Возможно, Вейшнория появилась на западе Белоруссии не случайно. Белорусский пользователь Сергей Чалый обратил внимание на то, что вымышленное государство расположено там же, где на президентских выборах 1994 года активнее всего голосовали за оппозиционного кандидата Зенона Позняка. Позняк на тех выборах получил 12,8 процента голосов; в 1996 году он уехал из Белоруссии.
карта враждебной Ш̶в̶а̶м̶б̶р̶а̶н̶и̶и̶ Вейшнории с которой собрались воевать на учениях Запад-2017 доблестные союзные войска подозрительно совпадает с ... электоральной картой Позняка 1994! #vaišnoriaОпубликовано Сергеем Чалым 29 августа 2017 г.