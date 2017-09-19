На учениях «Запад-2017» вертолет попал ракетами по зрителям. Два человека ранены

Во время учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.

На учениях «Запад-2017» боевой вертолет обстрелял толпу зрителей 66.RU

Неназванный источник портала предположил, что пуск ракет «воздух-земля» произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами.

По информации Conflict Intelligence Team, инцидент произошел 16 сентября. CIT опубликовала отчет о происшествии, не указав источник этой информации.

Официально о нем ничего не сообщалось.