На учениях «Запад-2017» вертолет попал ракетами по зрителям. Два человека ранены
Во время учений «Запад-2017» вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. По информации 66.ru, два человека получили тяжелые травмы.
Неназванный источник портала предположил, что пуск ракет «воздух-земля» произошел случайно из-за неполадок. Пострадавшие, по словам собеседника, являются журналистами.
По информации Conflict Intelligence Team, инцидент произошел 16 сентября. CIT опубликовала отчет о происшествии, не указав источник этой информации.
September 19, 2017
Официально о нем ничего не сообщалось.
«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.RU осведомленный источник.