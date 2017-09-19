Минобороны подтвердило случайный пуск ракеты на учениях. Попадание в людей ведомство отрицает

РИА Новости
10:02, 19 сентября 2017
Надежный источник

Минобороны России подтвердило, что в ходе учений один из вертолетов случайно выпустил неуправляемую ракету. При этом ведомство отрицает, что в результате кто-то пострадал.

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — заявили в пресс-службе Западного военного округа.

Именно этот инцидент, по информации Минобороны, был зафиксирован на записи, которую ранее распространил сайт 66.ru. Это произошло «когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей». Идет ли речь об эпизоде учений «Запад-2017», как писало 66.ru, в ведомстве не уточнили.

При этом Минобороны назвало «намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью» заявления о том, что вертолет произвел залп «по толпе журналистов». По данным 66.ru, журналисты были среди пострадавших в результате обстрела.

На учениях «Запад-2017» боевой вертолет обстрелял толпу зрителей
66.RU
Поправка. Ранее в новости сообщалось, что Минобороны рассказало об инциденте со случайным обстрелом во время учений «Запад-2017». На самом деле ведомство не уточняло, о каких учениях идет речь. Приносим извинения читателям.
Об инциденте, который, предположительно, произошел 16 сентября, стало известно только три дня спустя. По неподтвержденным данным, два человека получили тяжелые ранения от взрыва ракет.
Источники «Коммерсанта» также заявляют, что обстрел произошел на полигоне «Лужский» в Ленинградской области.
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