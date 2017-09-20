Морган Фримен и бывший директор ЦРУ создали «комитет по расследованию России». Что?!

«Нас атаковали. Началась война», — так начинается двухминутный ролик с голливудским актером Морганом Фрименом. Наша демократия, говорит Фримен, 214 лет сияла и была примером для всего мира, но теперь, после того, как Россия «напала» на США во время выборов, она находится под угрозой. Ролик создан « Комитетом по расследованию России », в который входят режиссер Роб Райнер, бывший директор ЦРУ Джеймс Клэппер и другие. «Медуза» рассказывает, что это за комитет и чего он добивается.

«Комитет по расследованию России» — некоммерческая независимая организация, главной задачей которой называется освещение вмешательства Кремля в американские выборы и внутреннюю политику США. О создании комитета было объявлено 18 сентября. В его наблюдательный совет, помимо бывшего главы ЦРУ Джеймса Клэппера (он занимал этот пост с 2010-го по 2017 годы) и режиссера Роба Райнера (он снял «Когда Гарри встретил Салли»), входят военный историк и специалист по внешней политике Макс Бут, политолог и частый автор журнала The Atlantic Норман Орстейн, политолог Чарльз Сайкc; работу комитета также поддерживают Морган Фримен, журналист The Atlantic Дэвид Фрам и другие.

Практически все создатели комитета открыто критикуют президента США Дональда Трампа; многие во время предвыборной кампании активно поддерживали Хиллари Клинтон. Райнер, один из наиболее известных членов новой организации, раньше неоднократно цитировал журналистку Луизу Менш. Она известна своими публикациями о России на основе анонимных источников, данные которых зачастую не находят никакого подтверждения. Менш уверена, что Россия давно ведет кибервойну против США и писала со ссылкой на собственные источники, что, к примеру, Владимир Путин организовал убийство создателя ультраконсервативного сайта Breitbart Эндрю Брейтбарта, чтобы усилить влияние бывшего советника Трампа и текущего руководителя Breitbart Стива Бэннона.

Как говорит Райнер, американцы сейчас не вполне осознают, насколько серьезны последствия российского вмешательства во внутренние дела США. «Речь не о политике. Мы просто должны убедиться, что Россия не сможет вести борьбу против нас таким образом, чтобы американцы ничего об этом не знали, а наши избранные лидеры не сидели бы сложа руки», — говорится на сайте «комитета».

Морган Фримен зовет всех бороться с Россией и коварным шпионом Путиным Meduza

По мнению его создателей, кибератаки Кремля недостаточно освещаются, и американцы о них мало знают. На основе каких данных был сделан такой вывод в ситуации, когда тема российского вмешательства в избирательный процесс в США на протяжении многих месяцев остается главной в американских СМИ, создатели «комитета по расследованию России» не объясняют.

Решать эту задачу «комитет по расследованию России» собирается с помощью всестороннего освещения российского вмешательства в выборы президента США. На сайте организации сейчас публикуются короткие заметки о тех или иных публикациях в американских изданиях, посвященных «российскому следу» в окружении Дональда Трампа, а также таймлайн хакерских атак, которые приписывают России.

Есть отдельный раздел, посвященный истории российско-американских отношений и тому, чего, по мнению организации, добивается Владимир Путин. В частности, в этом разделе без ссылок на какие-либо источники говорится об «огромном личном богатстве» Путина. Там же утверждается, что российское вмешательство в выборы в США — это личная месть Путина Соединенным Штатам за многочисленные действия, которые российский президент воспринимал как враждебные, включая вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО. Одна из заметок на сайте посвящена истории нарушений прав человека в современной России. Какое это отношение имеет к предполагаемому вмешательству РФ в американские выборы, не сообщается.

Собственного контента на сайте «комитета по расследованию России» нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал создание «комитета по расследованию России» и назвал его «продолжением ». Моргана Фримена же он назвал «жертвой эмоциональной перегрузки» и отметил, что он может не обладать всей информацией о реальном положении вещей.