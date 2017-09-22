На памятнике Михаилу Калашникову в Москве обнаружили немецкий автомат. Скульптор объяснил, что взял изображение «из интернета»

На установленном 19 сентября в Москве памятнике конструктору Михаилу Калашникову обнаружили изображение немецкой винтовки StG 44. 21 сентября бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок выложил в фейсбуке фотографию горельефа, который дополняет скульптуру Калашникова. На нем рядом с силуэтами стрелкового оружия, созданного на базе автомата Калашникова, Пашолок обнаружил немецкого автомата Sturmgewehr 44 (StG 44, или MP 44), созданного в нацистской Германии в 1944 году и выпущенного в объеме 450 тысяч единиц. StG 44 внешне напоминает АК-47.

Автор памятника Салават Щербаков сначала отрицал, что на горельефе изображена схема немецкой винтовки. «Мы пока не можем найти специалиста, который утверждает, что этот чертеж не АК-47. Пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47», — заявил Щербаков утром 21 сентября. В Российском военно-историческом обществе (РВИО), по чьей инициативе был поставлен памятник, признали, что на горельефе изображена схема StG 44. «Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, поскольку до сегодняшнего дня специалистами в устройстве автоматов мы не были. И сейчас мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Действительно, он и его подмастерье что-то напутали», — сказал исполнительный директор РВИО Владислав Кононов. В «Ростехе», владеющем концерном «Калашников», в свою очередь, выразили сожаление, что авторы памятника не проконсультировались у специалистов компании.

После заявления РВИО Щербаков признал ошибку; в РВИО пообещали убрать горельеф. «Это очень маленькая, фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано „Автомат Калашникова“. Что-то из интернета», — объяснил Щербаков появление схемы немецкой винтовки. Он добавил, что «если там [на памятнике] есть ошибка», она «исправляется очень легко». Днем 22 сентября Кононов заявил, что Щербаков «находится на месте и собирается эту плиту демонтировать», и отметил, что «благодаря ошибке каждый желающий видит, что StG и автомат Калашникова — это совершенно разные автоматы».

Ранее Щербаков уже размещал немецкое оружие на памятниках воинской славы России. Так, на открытом накануне 9 мая 2015 года памятнике русскому солдату на Белорусском вокзале, на щите, символизирующем начало Великой Отечественной войны, обнаружили немецкую магазинную винтовку «Маузер-98», которая стояла на вооружении Германии в Первой и Второй мировых войнах. Тогда Щербаков не смог объяснить появление винтовки, сказав, что памятник готовил «молодой коллектив», который «очень старался». Макет «Маузера-98» спилили через несколько дней.

Историки и эксперты по оружию спорят, кто был настоящим автором АК-47 — Михаил Калашников или создатель StG 44, немецкий оружейник Хуго Шмайссер, которого вместе с командой конструкторов в 1946 году вывезли из советской зоны оккупации Германии в Ижевск и который проработал в конструкторском бюро завода Ижмаш до 1952 года. Историк Борис Соколов называет АК «модернизированной копией германской штурмовой винтовки 1944 года». Другие специалисты считают АК-47 и StG 44 «хорошо знакомыми двоюродными братьями», отмечая влияние немецкой винтовки на особенности конструкции советского автомата. Официально считается, что Шмайссер не имел отношения к созданию автомата Калашникова.