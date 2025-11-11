Перейти к материалам
новости

Есть ли будущее у людей с российскими паспортами в Евросоюзе? Разбираем вместе с юристом в новом выпуске нашего шоу «Мы не знаем»

55 минут
Гражданам России становится все сложнее жить, приезжать и переезжать в ЕС: фактическая остановка программы гуманитарных виз для россиян в Германии, отмена многократного шенгена, 19-й пакет санкций и последовавшая за ним блокировка карт банком Revolut, а еще введение транзитных виз и различные запреты, вроде запрета покупать недвижимость без ПМЖ или ВНЖ в некоторых странах. Это — далеко не полный список правил, которые стали строже по отношению к россиянам за последнее время. Как планировать свое будущее в Европе, если у вас российский паспорт? Стоит ли рассчитывать на хотя бы относительно быстрое получение гражданства в стране Евросоюза? Будут ли правила ужесточаться и дальше? И куда теперь эмигрировать из России? В гостях шоу «Мы не знаем» Султана Сулейманова — юрист, правозащитник и основатель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова, которая знает ответы на эти вопросы.
Подпишитесь на ютьюб-канал «Медузы»