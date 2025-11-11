Перейти к материалам
новости
Есть ли будущее у людей с российскими паспортами в Евросоюзе?
Разбираем вместе с юристом в новом выпуске нашего шоу «Мы не знаем»
55 минут
09:41, 11 ноября 2025
Гражданам России становится все сложнее жить, приезжать и переезжать в ЕС:
фактическая остановка
программы гуманитарных виз для россиян в Германии,
отмена
многократного шенгена,
19-й пакет санкций
и последовавшая за ним
блокировка карт
банком Revolut, а еще введение
транзитных виз
и различные запреты, вроде
запрета
покупать недвижимость без ПМЖ или ВНЖ в некоторых странах. Это — далеко не полный список правил, которые стали строже по отношению к россиянам за последнее время. Как планировать свое будущее в Европе, если у вас российский паспорт? Стоит ли рассчитывать на хотя бы относительно быстрое получение гражданства в стране Евросоюза? Будут ли правила ужесточаться и дальше? И куда теперь эмигрировать из России? В гостях шоу «Мы не знаем» Султана Сулейманова — юрист, правозащитник и основатель
проекта «Ковчег»
Анастасия Буракова, которая знает ответы на эти вопросы.
