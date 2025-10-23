Евросоюз принял девятнадцатый пакет санкций против России

Европейский союз принял девятнадцатый пакет санкций в отношении России, объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в своем аккаунте в соцсети X.

Новые санкции, написала она, «направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае помимо всего прочего». Также, сообщила Каллас, вводятся ограничения на передвижения российских дипломатов по странам ЕС, чтобы «противостоять попыткам дестабилизации».

«Путину становится все труднее финансировать эту войну», — заявила глава европейской дипломатии.

Также, сообщает Bloomberg, девятнадцатый пакет включает в себя поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), а также санкции в отношении 117 судов так называемого теневого флота, перевозящих российскую нефть.

Предыдущий пакет санкций в отношении России Евросоюз принял в июле 2025 года.

Принятие 19-го пакета санкции, сообщали источники агентств, откладывалось из-за позиций Австрии, Венгрии и Словакии.

О согласовании нового пакета санкций ЕС объявил через несколько часов после того, как США наложили ограничительные меры на две крупнейшие российские нефтяные компании — «Роснефть» и «Лукойл».