Латвия запретила приобретать недвижимость гражданам России и Беларуси

Сейм Латвии принял закон «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности», который запрещает гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в стране, сообщает LSM.

Запрет распространяется как на физических лиц — граждан РФ и Беларуси, так и на юридических лиц, зарегистрированных в этих странах. Он будет действовать только в отношении сделок, заключенных после вступления закона в силу — ранее приобретенная недвижимость может оставаться у россиян и белорусов в собственности.

Под действие запрета не попадают обладатели выданного Латвией постоянного вида на жительство, если речь идет о приобретении единственного жилья. Также граждане РФ могут наследовать имущество в Латвии от родственников.

В апреле 2025 года аналогичный закон был принят в Финляндии. Согласно ему, покупать недвижимость в стране могут только граждане РФ с постоянным видом на жительство. С 2023 года схожие меры действуют в Литве — однако, в отличие от Финляндии и Латвии, они оформлены как временные санкции, а не постоянная норма законодательства, и не распространяются на обладателей любого вида на жительство, в том числе временного.