Испания ввела транзитные визы для граждан России. До этого безвизовый транзит для россиян отменили Чехия и Великобритания

Граждане России с 12 июля будут обязаны получать визу для транзита через международные зоны аэропортов Испании. О нововведении сообщило генеральное консульство Испании в Москве.

Аэропортовую транзитную визу можно будет получить в испанских консульствах. Она будет действовать 24 часа. При наличии шенгенской визы или вида на жительство в странах Евросоюза (и еще ряде стран) такая виза не нужна.

Основательница проекта «Ковчег» Анастасия Буракова заявила «Агентству», что необходимость получения испанской транзитной визы может осложнить для россиян путешествия в страны Латинской Америки, поскольку авиарейсы туда часто осуществляются с пересадкой в Испании.

Испания стала уже третьей европейской страной, которая ввела транзитные визы для граждан России после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее так же поступили Чехия (в ноябре 2022 года) и Великобритания (в сентябре 2023 года). Кроме того, гражданам РФ нужна была виза для транзита через Францию, если они летят из Армении, Азербайджана, Грузии, Украины, Беларуси, Молдовы, Турции или Египта.