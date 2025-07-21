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Правые популисты побеждают теперь вообще везде (к Европе, США и Латинской Америке добавилась Япония)
Их не остановить? И есть ли шанс у левых? Новый выпуск ютьюб-шоу «Мы не знаем»
26 минут
13:38, 21 июля 2025
Ультраправые силы за последние годы оказались у власти во многих странах — и продолжают добиваться успеха на выборах. Так, 20 июля в парламент Японии
прошла
целая группа новых партий, которые привлекли молодых избирателей «ярко выраженными националистическими лозунгами». В то же время один из главных правых популистов, президент США Дональд Трамп, похоже, переживает
один
репутационный удар за
другим
.
Пошатнулось
и положение лидера Венгрии Виктора Орбана. Так все же — у правых расцвет или кризис? И как там дела у левых — они вообще готовы бороться? Обсуждаем в ютьюб-шоу «Мы не знаем». В гостях у Султана Сулейманова — Антон Шеховцов, политолог, исследователь правых движений, директор Центра демократических принципов в Вене.
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