По итогам прошедших в Японии 20 июля выборов правящая коалиция потеряла большинство в верхней палате парламента, сообщает NHK.

Для сохранения контроля коалиции, состоящей из Либерально-демократической партии и партии «Комэйто», необходимо было получить 50 мест из 124 (в воскресенье переизбиралась половина мест в парламенте, в котором всего 248 кресел). Однако они смогли получить только 47 мандатов.

Это первый случай за 70-летнюю историю Либерально-демократической партии, когда она возглавляет коалицию, не контролирующую ни одну из палат парламента, отмечает NHK.

Сохранение большинства в парламенте было главной целью премьер-министра страны Сигэру Исибы на этих выборах, пишет NHK. Еще до подсчета голосов члены правящей партии призывали его уйти в отставку, однако он заявил, что останется на посту, поскольку ему еще предстоит выполнить важные задачи.

Наибольших успехов на этих выборах, как отмечает The New York Times, добилась группа новых партий, которые привлекли молодых избирателей своими «ярко выраженными националистическими лозунгами». В их числе газета называет Демократическую партию и правопопулистскую партию «Сансэйто», которую возглавляет политик Сохэй Камия, вдохновляющийся президентом США Дональдом Трампом, пишет NYT.