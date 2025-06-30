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Не менее 200 тысяч человек, по оценкам организаторов, 28 июня приняли участие в ежегодном марше гордости ЛГБТК+ в центре Будапешта, несмотря на запрет правительства и полиции Венгрии. Агентство AFP отмечает, что это рекорд для венгерской столицы — в прошлые годы, еще до запрета, в акции участвовали максимум 35 тысяч человек.

Мировые и венгерские СМИ в день марша оценили (1, 2, 3, 4) число участников мероприятия скромнее — примерно в 100 тысяч человек. При этом они согласны, что акция переросла из прайда в массовую антиправительственную демонстрацию и одно из крупнейших выступлений против политики премьер-министра Виктора Орбана.

Власти Венгрии запретили проводить марш в Будапеште впервые за 30 лет существования акции. Полиция несколько раз отказалась согласовать шествие, сославшись на действующее законодательство, позволяющее ограничивать ЛГБТК-мероприятия. В начале года в Венгрии были приняты поправки в Конституцию и закон о собраниях, которые фактически запрещают ЛГБТК-сообществу проводить публичные мероприятия под предлогом защиты детей от «гей-пропаганды». В частности, одна из поправок гласит, что права детей на моральное, физическое и духовное развитие превыше любых прав (кроме права на жизнь), в том числе права на мирные собрания.

Однако либеральный мэр Будапешта Гергей Карачонь (его партия «Диалог — Партия зеленых» — часть парламентской оппозиции) пообещал, что марш все равно состоится. Мэр объявил парад мероприятием местного самоуправления, для которого, по его словам, не нужно разрешение полиции.

Виктор Орбан и его соратники пригрозили организаторам марша лишением свободы сроком до одного года, а участникам — штрафом до 500 евро. После того как был опубликован маршрут парада, по всему пути установили камеры, как заявлялось, с возможностью применения технологии распознавания лиц.

При этом Орбан накануне шествия заявил, что жестко разгонять акцию не будут: «Конечно, полиция может разгонять такие мероприятия, поскольку у нее есть на это полномочия, но Венгрия — цивилизованная страна, гражданское общество. Мы не причиняем друг другу вреда. Юридические последствия будут, но они не должны достигать уровня физического насилия». Как отмечает The Washington Post, до последнего было неясно, состоится парад или нет.

В итоге участники прошли маршем по центру города. Многие из них несли радужные флаги, зонты и другие предметы, а также плакаты с критикой Орбана и флаги Венгрии. AFP сообщает, что на марше была праздничная атмосфера. Корреспондент The Washington Post, побывавший на акции, отмечает, что часть участников пришли в ярких нарядах, но подавляющее большинство участников были в обычной для летнего Будапешта одежде — в футболках и шортах. На параде появился и Карачонь в черной футболке с надписью «Будапешт» в цветах радуги.

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В марше участвовали не только жители Венгрии, но и иностранные политики и активисты из более чем 30 стран. Местное издание Index пишет, что в марше принял участие ирландский актер Лиам Каннингем, наиболее известный по роли Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов». В инстаграме актера опубликован снимок с парада. Поддержать акцию приехали европейский комиссар по равноправию Хаджа Лабиб и 70 депутатов Европарламента.

Полиция, как и говорил Орбан, не стала разгонять марш и задерживать его участников. Сотрудники полиции перенаправили демонстрантов на , отделив их от небольшой группы ультраправых, которым власти разрешили провести на , по официальному маршруту прайда, акцию против ЛГБТК-парада. Столкновений, которых опасались участники марша, не произошло.

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Сразу после марша премьер-министр Венгрии, как сообщили местные издания, прокомментировал события субботы в закрытом онлайн-сообществе своих сторонников. По его словам, шествие в Будапеште провели «политики-марионетки» по «приказу «Брюсселя». «Это [марш гордости ЛГБТК+] доказательство того, какой была бы наша жизнь, если бы страной не руководило правительство, защищающее наш суверенитет… Благодаря вчерашнему дню мы с еще большей уверенностью знаем, что этих людей нельзя никуда допускать», — заявил Орбан. Публично парад он не комментировал.

Полиция, в свою очередь, сообщила, что начала расследование в связи с субботним маршем. Пока неясно, грозит ли какое-то наказание организаторам и участникам акции. Организаторы марша обещали помощь всем, кого власти решат преследовать за участие в параде.

Масштабы парада, на недопустимости которого несколько месяцев настаивали Орбан и его сторонники, ударили по премьер-министру, который и так, согласно опросам общественного мнения, теряет поддержку жителей Венгрии, пишет Associated Press.

«Это огромная победа для Карачоня и оппозиционных избирателей, которые превратили марш в массовый антиправительственный протест против всех угроз [со стороны политики Орбана]. И это поражение для Орбана, который обещал своим избирателям, что никакого прайда не будет», — цитирует The Washington Post Петера Креко, директора базирующегося в Будапеште аналитического центра Political Capital.

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