Парламент Венгрии принял поправку к Конституции страны о признании только двух полов — мужского и женского, сообщает Associated Press.

Поправка также гласит, что права детей на моральное, физическое и духовное развитие превыше любых прав. Как отмечает агентство, речь идет также о праве на мирные собрания. Исключение сделано только для права на жизнь.

Внести изменения в Конституцию предложила правящая коалиция партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младших партнеров — христианских демократов.

В итоге поправки поддержали 140 депутатов, против выступил 21 парламентарий, воздержавшихся не было. Перед голосованием оппозиция устроила акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала несколько человек.

Принятая поправка дает базовое обоснование закону о запрете публичных мероприятий ЛГБТК-сообщества. В том числе речь идет о запрете популярного гей-парада в Будапеште, на который ежегодно собираются тысячи людей. Закон об этом в Венгрии приняли в марте.

Юристы и критики, пишет Associated Press, называли поправки очередным шагом популистского правительства Венгрии к авторитаризму.

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