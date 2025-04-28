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Россия долго не подтверждала, что солдаты из КНДР воюют в Курской области. Теперь это наконец признали все — от Путина до Ким Чен Ына А в телеграм-каналах показали, как северокорейцев готовили к бою и пели им песни Цоя. Видео

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Телеканал «Звезда», принадлежащий Минобороны РФ, показал кадры военной подготовки солдат из Северной Кореи — теперь их участие в войне с Украиной (а конкретно в боях в Курской области) официально подтверждено. Ранее об этом сообщали западные разведки, а в январе 2025 года ВСУ удалось захватить двух северокорейских солдат. По словам Владимира Зеленского, это было непросто, так как «россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых». Теперь же об участии северокорейцев в войне заявили глава Генштаба РФ Владимир Герасимов, президент РФ Владимир Путин и сами северокорейские власти. А телеграм-канал пропагандистского медиа «Украина.ру» (принадлежит государственному агентству «Россия сегодня») распространил кадры с концерта, на котором для северокорейских военных исполнили «песни Виктора Цоя и другие популярные композиции».
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