Зеленский предложил Ким Чен Ыну отдать захваченных северокорейских солдат в обмен на возвращение украинских военных из российского плена

Киев готов передавать лидеру КНДР Ким Чен Ыну захваченных в плен северокорейских солдат, если он организует их обмен на украинских военных, находящихся в российском плену, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Для тех северокорейских солдат, которые не захотят возвращаться, «могут быть и другие пути», добавил Зеленский. «В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение корейской правды об этой войне, получат такую ​​возможность», — сказал он.

По словам Зеленского, «кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи, безусловно, будут и другие» — он назвал это «вопросом времени».

На видео, опубликованном президентом Украины, раненого военного — утверждается, что он из Северной Кореи — допрашивают. На вопрос, знает ли он, где находится и что воюет против Украины (ему переводит с украинского голос за кадром), он отвечает, что не знает, а командиры сказали им, что это просто учения. Второй солдат говорит, что у него есть семья, но она не знает, где он находится. Обоих также спрашивают, хотят ли они вернуться в КНДР. Один отвечает утвердительно, второй говорит, что хочет жить в Украине.

Разведка Южной Кореи утверждает, что потери северокорейских войск составляют около 300 убитых и 2700 раненых.

В середине октября 2024 года разведка Южной Кореи начала сообщать, что КНДР приняла решение отправить своих военных для поддержки России в войне с Украиной. По данным разведки, речь шла о 10–12 тысячах северокорейских солдат. Вскоре появились сообщения, что они прибыли в Россию. Кремль напрямую эту информацию не подтверждал. Владимир Путин позже говорил, что «если есть [спутниковые] снимки (которые показывают, что северокорейские военные находятся в России — прим. „Медузы“), значит они что-то отражают».

В середине ноября Госдепартамент США заявил, что военные из КНДР начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками в Курской области. Зеленский на тот момент говорил, что ВСУ уже вступили в первое боевое столкновение с военными КНДР и северокорейские солдаты понесли потери. 11 января Зеленский сообщил, что ВСУ впервые взяли в плен живыми двоих граждан Северной Кореи, воевавших на стороне России. «Эта задача была непростая: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины», — добавил он.

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