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Звягинцев, Озон, Ханеке, Коппола, Лозница и другие Все фильмы каннского конкурса в ультракоротких рецензиях (140 знаков!) от Антона Долина

28 мая вечером станут известны победители 70-го Каннского кинофестиваля. В этом году в конкурсе участвовали 19 картин — в том числе две российские, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы (совместное производство с четырьмя странами). «Медуза» публикует ультракороткие рецензии (около 140 символов) Антона Долина на все конкурсные фильмы, которые он оценивал в составе международного жюри критиков издания Screen International. Оценки Антона Долина в тексте отмечены звездочками, также приводится средняя оценка жюри.