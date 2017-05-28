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Звягинцев, Озон, Ханеке, Коппола, Лозница и другие Все фильмы каннского конкурса в ультракоротких рецензиях (140 знаков!) от Антона Долина

Meduza
09:39, 28 мая 2017

28 мая вечером станут известны победители 70-го Каннского кинофестиваля. В этом году в конкурсе участвовали 19 картин — в том числе две российские, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы (совместное производство с четырьмя странами). «Медуза» публикует ультракороткие рецензии (около 140 символов) Антона Долина на все конкурсные фильмы, которые он оценивал в составе международного жюри критиков издания Screen International. Оценки Антона Долина в тексте отмечены звездочками, также приводится средняя оценка жюри.

Нелюбовь

Режиссер Андрей Звягинцев, Россия

Мощная социальная и метафорическая драма о мальчике, сбежавшем от разводящихся родителей. Возможно, лучший фильм режиссера и фаворит критиков.

Оценка ★★★★ (средняя оценка — 3,2)

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Тебя никогда здесь не было

Режиссер Линн Рэмси; Великобритания, США

Психоделический триллер о киллере, спасающем девочку от злодеев-педофилов. Бенефис Хоакина Феникса и упоительный саундтрек Джонни Гринвуда. 

Оценка ★★★✩ (средняя — 3,1)

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Мир, полный чудес

Режиссер Тодд Хейнс, США

Реалистическая сказка о двух глухих детях в Нью-Йорке разных эпох. Нечеловеческая красота, меланхолия и преодоление утраты через веру в чудо. 

Оценка ★★★★ (средняя — 2,7)

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Квадрат

Режиссер Рубен Эстлунд, Швеция

Издевательская искусствоведческая сатира на тему contemporary art и тщеты людских упований друг на друга. Очень актуально и остроумно. 

Оценка ★★★✩ (средняя — 2,7)

Хорошее время

Режиссеры Джош и Бен Сэфди, США

Хипстерская попытка сымитировать «Новый Голливуд» — история двух братьев и неудачного ограбления. Роберт Паттинсон исключительно хорош. 

Оценка ★✩✩✩ (средняя — 2,6) 

На следующий день

Режиссер Хон Сан Су, Корея

Изящная черно-белая разговорная комедия о мужчине и трех женщинах — его жене, любовнице и секретарше. Они же прошлое, настоящее и будущее. 

Оценка ★★★✩ (средняя — 2,5)

120 ударов в минуту

Режиссер Робен Кампийо, Франция

Тяжеловесная и старомодная драма об ЛГБТ-активистах, сражающихся против СПИДа в 1990-х. В комплекте — заурядная гомосексуальная love story. 

Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,5)

Истории семьи Мейеровиц

Режиссер Ноа Баумбах, США

Биография скульптора-неудачника и трех его великовозрастных детей от короля мамблкора. Зрелище утомительное, но Дастин Хоффман все еще силен.  

Фото: Atsushi Nishijima / Netflix
Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,4) 

Окча

Режиссер Пон Чжун Хо; Корея, США

Динамичная фантасмагория о дружбе корейской девочки с умной мегасвиньей, которую капиталисты похитили и увезли в Нью-Йорк. Мимими. 

Оценка ★★★✩ (средняя — 2,3)

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Кроткая

Режиссер Сергей Лозница; Украина, Россия, Франция, Нидерланды, Германия

Гротескный и виртуозный road movie, балансирующий между сном и явью, которая в России больше всего похожа на непрекращающийся кошмар. 

Оценка ★★★★ (средняя — 2,3)

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Роковое искушение

Режиссер София Коппола, США

Римейк старого фильма с Клинтом Иствудом — история раненого офицера-северянина среди женщин-южанок. Живописные пейзажи, красивые актрисы. 

Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,3)

Хэппи-энд

Режиссер Михаэль Ханеке; Франция, Германия, Австрия

Австрийский гений опять режет по живому. В его семейной саге достанется всем — от девочки до дедушки. Дедушка, кстати, — великий Трентиньян. 

Оценка ★★★✩ (средняя — 2,2)

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Двуличный любовник

Режиссер Франсуа Озон, Франция

Стильный коммерческий триллер о романе психоаналитика и его пациентки. У каждого есть то ли близнец, то ли двойник. Эротично и смешно. 

Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,2)

Убийство священного оленя

Режиссер Йоргос Лантимос; Великобритания, Греция

Античная трагедия в условном современном антураже. Хирург должен принести страшную жертву в расплату за давний грех. Жутко и завораживающе. 

Оценка ★★★★ (средняя — 1,9)

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Сияние

Режиссер Наоми Кавасе, Япония

Бесформенная мелодрама о возвышенных отношениях слепнущего фотографа с девушкой, озвучивающей фильмы для слепых. Претенциозно и скучно.

Оценка ★✩✩✩ (средняя — 1,7)

Затемнение

Режиссер Фатих Акин, Германия

Политическая драма о женщине, чьи муж и сын погибли в устроенном неонацистами теракте. Очень банально, но Диана Крюгер играет замечательно. 

Оценка ★★✩✩ (средняя — 1,6)

Спутник Юпитера

Режиссер Корнел Мундруцо, Венгрия

Притча о застреленном венгерскими пограничниками мигранте из Сирии, который стал ангелом и приобрел способность левитировать. Смехотворно. 

Оценка ★✩✩✩ (средняя — 1,6)

Молодой Годар

Режиссер Мишель Хазанавичус, Франция

Изобретательная, но поверхностная и хамская комедия о великом французском режиссере — закомплексованном интеллектуале без чувства юмора.

Оценка ★★✩✩ (средняя — 1,5)

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Роден

Режиссер Жак Дуайон, Франция

Пошлый тоскливый байопик скульптора-гения, вокруг которого весь фильм толпятся голые молодые модели. Это немного утешает во время просмотра.

Оценка ✩✩✩✩ (средняя — 0,8)

Антон Долин

Фото в анонсе: Tristan Fewings / Getty Images