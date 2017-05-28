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Звягинцев, Озон, Ханеке, Коппола, Лозница и другие Все фильмы каннского конкурса в ультракоротких рецензиях (140 знаков!) от Антона Долина
28 мая вечером станут известны победители 70-го Каннского кинофестиваля. В этом году в конкурсе участвовали 19 картин — в том числе две российские, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Кроткая» Сергея Лозницы (совместное производство с четырьмя странами). «Медуза» публикует ультракороткие рецензии (около 140 символов) Антона Долина на все конкурсные фильмы, которые он оценивал в составе международного жюри критиков издания Screen International. Оценки Антона Долина в тексте отмечены звездочками, также приводится средняя оценка жюри.
Нелюбовь
Режиссер Андрей Звягинцев, Россия
Мощная социальная и метафорическая драма о мальчике, сбежавшем от разводящихся родителей. Возможно, лучший фильм режиссера и фаворит критиков.
Оценка ★★★★ (средняя оценка — 3,2)
Тебя никогда здесь не было
Режиссер Линн Рэмси; Великобритания, США
Психоделический триллер о киллере, спасающем девочку от злодеев-педофилов. Бенефис Хоакина Феникса и упоительный саундтрек Джонни Гринвуда.
Оценка ★★★✩ (средняя — 3,1)
Мир, полный чудес
Режиссер Тодд Хейнс, США
Реалистическая сказка о двух глухих детях в Нью-Йорке разных эпох. Нечеловеческая красота, меланхолия и преодоление утраты через веру в чудо.
Оценка ★★★★ (средняя — 2,7)
Квадрат
Режиссер Рубен Эстлунд, Швеция
Издевательская искусствоведческая сатира на тему contemporary art и тщеты людских упований друг на друга. Очень актуально и остроумно.
Оценка ★★★✩ (средняя — 2,7)
Хорошее время
Режиссеры Джош и Бен Сэфди, США
Хипстерская попытка сымитировать «Новый Голливуд» — история двух братьев и неудачного ограбления. Роберт Паттинсон исключительно хорош.
Оценка ★✩✩✩ (средняя — 2,6)
На следующий день
Режиссер Хон Сан Су, Корея
Изящная черно-белая разговорная комедия о мужчине и трех женщинах — его жене, любовнице и секретарше. Они же прошлое, настоящее и будущее.
Оценка ★★★✩ (средняя — 2,5)
120 ударов в минуту
Режиссер Робен Кампийо, Франция
Тяжеловесная и старомодная драма об ЛГБТ-активистах, сражающихся против СПИДа в 1990-х. В комплекте — заурядная гомосексуальная love story.
Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,5)
Истории семьи Мейеровиц
Режиссер Ноа Баумбах, США
Биография скульптора-неудачника и трех его великовозрастных детей от короля мамблкора. Зрелище утомительное, но Дастин Хоффман все еще силен.
Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,4)
Окча
Режиссер Пон Чжун Хо; Корея, США
Динамичная фантасмагория о дружбе корейской девочки с умной мегасвиньей, которую капиталисты похитили и увезли в Нью-Йорк. Мимими.
Оценка ★★★✩ (средняя — 2,3)
Кроткая
Режиссер Сергей Лозница; Украина, Россия, Франция, Нидерланды, Германия
Гротескный и виртуозный road movie, балансирующий между сном и явью, которая в России больше всего похожа на непрекращающийся кошмар.
Оценка ★★★★ (средняя — 2,3)
Роковое искушение
Режиссер София Коппола, США
Римейк старого фильма с Клинтом Иствудом — история раненого офицера-северянина среди женщин-южанок. Живописные пейзажи, красивые актрисы.
Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,3)
Хэппи-энд
Режиссер Михаэль Ханеке; Франция, Германия, Австрия
Австрийский гений опять режет по живому. В его семейной саге достанется всем — от девочки до дедушки. Дедушка, кстати, — великий Трентиньян.
Оценка ★★★✩ (средняя — 2,2)
Двуличный любовник
Режиссер Франсуа Озон, Франция
Стильный коммерческий триллер о романе психоаналитика и его пациентки. У каждого есть то ли близнец, то ли двойник. Эротично и смешно.
Оценка ★★✩✩ (средняя — 2,2)
Убийство священного оленя
Режиссер Йоргос Лантимос; Великобритания, Греция
Античная трагедия в условном современном антураже. Хирург должен принести страшную жертву в расплату за давний грех. Жутко и завораживающе.
Оценка ★★★★ (средняя — 1,9)
Сияние
Режиссер Наоми Кавасе, Япония
Бесформенная мелодрама о возвышенных отношениях слепнущего фотографа с девушкой, озвучивающей фильмы для слепых. Претенциозно и скучно.
Оценка ★✩✩✩ (средняя — 1,7)
Затемнение
Режиссер Фатих Акин, Германия
Политическая драма о женщине, чьи муж и сын погибли в устроенном неонацистами теракте. Очень банально, но Диана Крюгер играет замечательно.
Оценка ★★✩✩ (средняя — 1,6)
Спутник Юпитера
Режиссер Корнел Мундруцо, Венгрия
Притча о застреленном венгерскими пограничниками мигранте из Сирии, который стал ангелом и приобрел способность левитировать. Смехотворно.
Оценка ★✩✩✩ (средняя — 1,6)
Молодой Годар
Режиссер Мишель Хазанавичус, Франция
Изобретательная, но поверхностная и хамская комедия о великом французском режиссере — закомплексованном интеллектуале без чувства юмора.
Оценка ★★✩✩ (средняя — 1,5)
Роден
Режиссер Жак Дуайон, Франция
Пошлый тоскливый байопик скульптора-гения, вокруг которого весь фильм толпятся голые молодые модели. Это немного утешает во время просмотра.
Оценка ✩✩✩✩ (средняя — 0,8)