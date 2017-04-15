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За что мы любим Джуда Лоу Самоирония, широкие штаны и «Молодой папа»
Студия Warner Bros. 12 апреля рассказала, что Джуд Лоу сыграет молодого Альбуса Дамблдора в новой части фильма «Фантастические твари и где они обитают». Новость обрадовала не только фанатов актера, но и поклонников творчества Джоан Роулинг и вселенной «Гарри Поттера». Оказалось, что Джуда Лоу любят примерно все. И «Медуза» не исключение!
У Джуда Лоу отличное чувство юмора. Актер не стесняется смеяться над собой на глазах у миллионов зрителей. Например, в шоу Джимми Фэллона он корчил рожи.
А в гостях у Стивена Кольбера читал отрывок из «Гамлета», предварительно вставив шарики для пинг-понга вместо глаз.
В 2016 году модные издания обсуждали любовь Лоу к широким штанам. Актер несколько раз появлялся на публике в широких брюках, в странных брюках-галифе, а также в огромных трениках и спортивных штанах с цветными лампасами. Вместе с Джимми Фэллоном актер посмеялся на своими образами и объяснил, что широкие штаны — это просто удобно.
На телешоу Лоу не только дурачится, но и демонстрирует свое актерское мастерство. У Грэма Нортона выяснилось, что Лоу умеет показывать разные действия и эмоции спиной. И это действительно впечатляет!
Как и Билл Мюррей, Джуд Лоу любит петь, и у него неплохо получается! Правда, чаще всего услышать актера можно в фильмах. Но несколько лет назад поклонникам все же удалось заснять Лоу в караоке — он пел «Johnny B. Goode» Чака Берри.
Роль в сериале «Молодой папа» считают одной из главных в карьере Лоу. Актер сыграл молодого понтифика, который курит прямо в Ватикане, пьет колу и вообще ведет себя совсем не так, как полагается папе римскому. Лоу в образе молодого папы покорил не только кинокритиков, но и интернет — пользователи твиттера превратили его в мем. После того, как актеру показали мемы, он сказал, что они «забавные». «Молодого папу» любят даже собаки.
Иногда Лоу соглашается и на очень странные проекты. В прошлом году компания Pepsi выпустила рекламу для Японии, в котором актер исполнил роль мифического бойца со сверхспособностями. Из ролика не до конца понятно, чем именно занимается герой Лоу, но в последнее время с рекламой у Pepsi что-то не задалось.
У Лоу пятеро детей. По мнению актера, самое главное в жизни — быть самим собой в кругу семьи. И, похоже, он не врет.