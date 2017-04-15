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За что мы любим Джуда Лоу Самоирония, широкие штаны и «Молодой папа»

Студия Warner Bros. 12 апреля рассказала, что сыграет молодого Альбуса Дамблдора в новой части фильма «Фантастические твари и где они обитают». Новость обрадовала не только фанатов актера, но и поклонников творчества Джоан Роулинг и вселенной «Гарри Поттера». Оказалось, что Джуда Лоу любят примерно все. И «Медуза» не исключение!