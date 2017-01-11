За что мы любим великую Мэрил Стрип И вы наверняка тоже!
Мэрил Стрип называют величайшей актрисой современности — причем любят ее не только критики, но и миллионы зрителей по всему миру. Актриса известна десятками выдающихся ролей — а еще своей активной гражданской позицией. 9 января на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Стрип выступила с критикой избранного президента США Дональда Трампа. Речь вызвала настолько бурную реакцию в прессе, что Трамп даже ответил актрисе в своем твиттере. «Медуза» очень любит Мэрил Стрип и рассказывает почему.
Она гениальная актриса
У Мэрил Стрип — три «Оскара» и 19 номинаций на самую престижную в мире кинопремию. Больше золотых статуэток получила только Кэтрин Хепберн, так что у Стрип есть все шансы побить этот рекорд — в последнее время актрису выдвигают на «Оскар» практически за каждую роль.
Впервые Киноакадемия номинировала Мэрил Стрип в 1979-м за роль второго плана в фильме «Охотник на оленей» Майкла Чимино. Уже через год работа в социальной драме «Крамер против Крамера» Роберта Бентона — о разведенной паре, которая судится за право воспитывать их пятилетнего сына, — принесла ей первый «Оскар». Вторую награду она получила за роль в фильме «Выбор Софи» Алана Пакулы, где Стрип сыграла женщину, потерявшую детей в нацистских лагерях.
Диапазон персонажей, в которых перевоплощалась Мэрил Стрип, поистине огромен: домохозяйка Франческа в чувственной мелодраме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон», эксцентричная бродвейская звезда Мэдлин Эштон в «Смерть ей к лицу» Роберта Земекиса; журналистка Сьюзен Орлеан в «Адаптации» Спайка Джонса, главный редактор модного журнала в комедии Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Prada» (прототип — Анна Винтур). Свой музыкальный талант Мэрил Стрип продемонстрировала в мюзикле «Мамма миа» (2008). Актриса даже выпустила альбом с композициями из фильма, за который была номинирована на премию «Грэмми».
Третий «Оскар» Стрип получила в 2012 году за роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди» Филлида Ллойда.
У нее абсолютный слух
Мэрил Стрип — одна из немногих актрис, способных имитировать практически любой иностранный акцент. Впервые этот талант проявился в фильме «Выбор Софи», где она сыграла польку Софи Завистовски. А, например, в драме Сидни Поллака «Из Африки» ее героиня — баронесса Карен фон Бликсен-Финеке — разговаривает с датским акцентом.
Для роли англичанки Сюзан в «Беспокойном сердце» Стрип освоила британский выговор. А влюбленная в свободного фотографа домохозяйка Франческа из «Мостов округа Мэдисон» в исполнении Мэрил Стрип говорит с итальянским акцентом.
Она произносит блестящие речи
Каждое выступление актрисы на церемониях кинопремий привлекает к себе особое внимание. Поднимаясь на сцену за очередной наградой, Мэрил Стрип произносит яркую речь, полную не только эмоций и юмора, но и выражающую ее гражданскую позицию.
В 2012 году, получая свой третий «Оскар», Стрип начала выступление с шутки: «Когда назвали мое имя, я вдруг представила, как пол-Америки сказали: „О, нет! Да, ладно! Почему опять она?“» В том же году, на церемонии награждения лауреатов «Золотого глобуса» актриса, наоборот, выругалась из-за того, что забыла взять с собой очки — и ей пришлось восстанавливать приготовленную речь по памяти. Кстати, актриса не скрывает, что тщательно готовится к каждой церемонии и пишет текст, даже не будучи уверенной в победе. У Мэрил Стрип была идея собрать все заранее заготовленные речи, которые не понадобились, и издать их книгой.
В 2017-м Стрип использовала сцену «Золотого глобуса» как политическую трибуну. Получая приз за вклад в киноискусство, актриса напомнила о важной роли независимой прессы и говорила о дискриминации и этническом разнообразии в Голливуде. Главным объектом ее критики стал избранный президент США Дональд Трамп, который в ноябре 2015 года спародировал репортера-инвалида. Сам Трамп, правда, отрицает, что передразнивал журналиста.
В июне 2016 на ежегодном гала-представлении театра «Шекспир в парке» Мэрил Стрип сама пародировала Трампа, тогда еще только кандидата в президенты. Стрип появилась на сцене в характерном парике, с оранжевым загаром и накладным животом. Спустя несколько недель на национальной конвенции, на которой демократы выбрали кандидата на пост президента США, Стрип в блузке цветов американского флага прочитала речь в поддержку Хиллари Клинтон.
Призывая своих соотечественников «творить историю», она напомнила им о великих женщинах Америки, каждая из которых стала первопроходцем в своей области.
Она борется за права женщин
В 2015 году премию «Оскар» за лучшие женские роли получили Джулианна Мур и Патрисия Аркетт. Аркетт посвятила свою речь проблеме неравной оплаты труда мужчин и женщин. Мэрил Стрип эмоционально поддержала коллегу из зала.
Летом 2015-го Стрип отправила письмо каждому из 535 членов Конгресса с просьбой внести в конституцию США поправку о равноправии между мужчинами и женщинами. К письму актриса приложила книгу «Equal Means Equal» Джессики Ньювирт, председателя коалиции по продвижению поправки. «Новое поколение женщин и девочек говорит о равенстве: равной зарплате, равной защите от сексуальных домогательств, равных правах. Я пишу, чтобы попросить вас поддержать поправку о равных правах — ради ваших матерей, дочерей, сестер, жен и самих себя», — написала Стрип.
В том же 2015-м Стрип основала сценарную лабораторию для женщин старше 40 лет. Актриса вложила в проект собственные деньги, чтобы помогать талантливым сценаристкам продвигать свои проекты.
А еще у нее отличное чувство юмора
В 2014 году на церемонии вручения премии «Оскар» Мэрил Стрип стала героиней самого популярного в мире селфи. Ведущая шоу Эллен ДеДженерес предложила актрисе сделать совместное фото, но внезапно к ним присоединились другие гости вечера: Брэдли Купер, Джулия Робертс, Брэд Питт, Дженнифер Лоуренс. В итоге фото набрало более трех миллионов ретвитов, побив все мыслимые рекорды. После церемонии Мэрил Стрип, которая почти не видна на фото, в шутку обозвала Брэдли Купера «свиньей» за то, что он занял большую часть кадра.
На той же церемонии Мэрил Стрип сидела в первом ряду — и попала в объективы телекамер, когда пустилась в пляс под песню «Happy» Фаррелла Уильямса.
Саша Сулим