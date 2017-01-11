За что мы любим великую Мэрил Стрип И вы наверняка тоже!

Мэрил Стрип называют величайшей актрисой современности — причем любят ее не только критики, но и миллионы зрителей по всему миру. Актриса известна десятками выдающихся ролей — а еще своей активной гражданской позицией. 9 января на церемонии вручения премии «Золотой глобус» Стрип выступила с критикой избранного президента США Дональда Трампа. Речь вызвала настолько бурную реакцию в прессе, что Трамп даже ответил актрисе в своем твиттере. «Медуза» очень любит Мэрил Стрип и рассказывает почему.

Она гениальная актриса

У Мэрил Стрип — три «Оскара» и 19 номинаций на самую престижную в мире кинопремию. Больше золотых статуэток получила только Кэтрин Хепберн, так что у Стрип есть все шансы побить этот рекорд — в последнее время актрису выдвигают на «Оскар» практически за каждую роль.

Впервые Киноакадемия номинировала Мэрил Стрип в 1979-м за роль второго плана в фильме «Охотник на оленей» Майкла Чимино. Уже через год работа в социальной драме «Крамер против Крамера» Роберта Бентона — о разведенной паре, которая судится за право воспитывать их пятилетнего сына, — принесла ей первый «Оскар». Вторую награду она получила за роль в фильме «Выбор Софи» Алана Пакулы, где Стрип сыграла женщину, потерявшую детей в нацистских лагерях.

Meryl Streep — A Tribute to 17 Oscar Nominations JasonMovieGuy

Диапазон персонажей, в которых перевоплощалась Мэрил Стрип, поистине огромен: домохозяйка Франческа в чувственной мелодраме Клинта Иствуда «Мосты округа Мэдисон», эксцентричная бродвейская звезда Мэдлин Эштон в «Смерть ей к лицу» Роберта Земекиса; журналистка Сьюзен Орлеан в «Адаптации» Спайка Джонса, главный редактор модного журнала в комедии Дэвида Фрэнкела «Дьявол носит Prada» (прототип — Анна Винтур). Свой музыкальный талант Мэрил Стрип продемонстрировала в мюзикле «Мамма миа» (2008). Актриса даже выпустила альбом с композициями из фильма, за который была номинирована на премию «Грэмми».

Третий «Оскар» Стрип получила в 2012 году за роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди» Филлида Ллойда.

У нее абсолютный слух

Мэрил Стрип — одна из немногих актрис, способных имитировать практически любой иностранный акцент. Впервые этот талант проявился в фильме «Выбор Софи», где она сыграла польку Софи Завистовски. А, например, в драме Сидни Поллака «Из Африки» ее героиня — баронесса Карен фон Бликсен-Финеке — разговаривает с датским акцентом.

Out of Africa (9/10) Movie CLIP — He Was Not Mine (1985) HD Movieclips

Для роли англичанки Сюзан в «Беспокойном сердце» Стрип освоила британский выговор. А влюбленная в свободного фотографа домохозяйка Франческа из «Мостов округа Мэдисон» в исполнении Мэрил Стрип говорит с итальянским акцентом.

Она произносит блестящие речи

Каждое выступление актрисы на церемониях кинопремий привлекает к себе особое внимание. Поднимаясь на сцену за очередной наградой, Мэрил Стрип произносит яркую речь, полную не только эмоций и юмора, но и выражающую ее гражданскую позицию.

В 2012 году, получая свой третий «Оскар», Стрип начала выступление с шутки: «Когда назвали мое имя, я вдруг представила, как пол-Америки сказали: „О, нет! Да, ладно! Почему опять она?“» В том же году, на церемонии награждения лауреатов «Золотого глобуса» актриса, наоборот, выругалась из-за того, что забыла взять с собой очки — и ей пришлось восстанавливать приготовленную речь по памяти. Кстати, актриса не скрывает, что тщательно готовится к каждой церемонии и пишет текст, даже не будучи уверенной в победе. У Мэрил Стрип была идея собрать все заранее заготовленные речи, которые не понадобились, и издать их книгой.

В 2017-м Стрип использовала сцену «Золотого глобуса» как политическую трибуну. Получая приз за вклад в киноискусство, актриса напомнила о важной роли независимой прессы и говорила о дискриминации и этническом разнообразии в Голливуде. Главным объектом ее критики стал избранный президент США Дональд Трамп, который в ноябре 2015 года спародировал репортера-инвалида. Сам Трамп, правда, отрицает, что передразнивал журналиста.

Речь Мэрил Стрип на Золотом Глобусе Meduza

В июне 2016 на ежегодном гала-представлении театра «Шекспир в парке» Мэрил Стрип сама пародировала Трампа, тогда еще только кандидата в президенты. Стрип появилась на сцене в характерном парике, с оранжевым загаром и накладным животом. Спустя несколько недель на национальной конвенции, на которой демократы выбрали кандидата на пост президента США, Стрип в блузке цветов американского флага прочитала речь в поддержку Хиллари Клинтон.

Watch Meryl Streepʼs full speech at the 2016 Democratic National Convention PBS NewsHour

Призывая своих соотечественников «творить историю», она напомнила им о великих женщинах Америки, каждая из которых стала первопроходцем в своей области.

Она борется за права женщин

В 2015 году премию «Оскар» за лучшие женские роли получили Джулианна Мур и Патрисия Аркетт. Аркетт посвятила свою речь проблеме неравной оплаты труда мужчин и женщин. Мэрил Стрип эмоционально поддержала коллегу из зала.

Patricia Arquette winning Best Supporting Actress Oscars

Летом 2015-го Стрип отправила письмо каждому из 535 членов Конгресса с просьбой внести в конституцию США поправку о равноправии между мужчинами и женщинами. К письму актриса приложила книгу «Equal Means Equal» Джессики Ньювирт, председателя коалиции по продвижению поправки. «Новое поколение женщин и девочек говорит о равенстве: равной зарплате, равной защите от сексуальных домогательств, равных правах. Я пишу, чтобы попросить вас поддержать поправку о равных правах — ради ваших матерей, дочерей, сестер, жен и самих себя», — написала Стрип.

В том же 2015-м Стрип основала сценарную лабораторию для женщин старше 40 лет. Актриса вложила в проект собственные деньги, чтобы помогать талантливым сценаристкам продвигать свои проекты.

А еще у нее отличное чувство юмора

В 2014 году на церемонии вручения премии «Оскар» Мэрил Стрип стала героиней самого популярного в мире селфи. Ведущая шоу Эллен ДеДженерес предложила актрисе сделать совместное фото, но внезапно к ним присоединились другие гости вечера: Брэдли Купер, Джулия Робертс, Брэд Питт, Дженнифер Лоуренс. В итоге фото набрало более трех миллионов ретвитов, побив все мыслимые рекорды. После церемонии Мэрил Стрип, которая почти не видна на фото, в шутку обозвала Брэдли Купера «свиньей» за то, что он занял большую часть кадра.

Pharrell Performs «Happy» at Oscars 2014 Dances with Lupita Nyongʼo and Jamie Foxx! Clevver Music

На той же церемонии Мэрил Стрип сидела в первом ряду — и попала в объективы телекамер, когда пустилась в пляс под песню «Happy» Фаррелла Уильямса.