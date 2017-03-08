За что мы любим Райана Гослинга Танцует, поет и ест хлопья
6 марта стало известно, что актер Райан Гослинг собирается экранизировать графический роман «Подводный сварщик», ставший бестселлером по версии The New York Times. Это не первый режиссерский опыт Гослинга — в 2014 году актер снял фэнтези-триллер «Как поймать монстра» и попал с ним на Каннский фестиваль. «Медуза» решила вспомнить, за что мы любим Гослинга: не только номинанта на «Оскар», но и танцора, музыканта и героя интернета.
Гослинг-танцор
Райан Гослинг танцевал и до съемок в «Ла-Ла Ленде». Карьера актера началась в популярном детском телешоу «Клуб Микки Мауса», где юный Гослинг разыгрывал сценки, пел и танцевал — зачастую вместе с Джастином Тимберлейком.
До «Клуба Микки Мауса» Гослинг участвовал в детском аналоге программы «Мы ищем таланты». Однако об этом актер не любит вспоминать. «Я бы хотел сказать, что меня заставили так одеться, но это была полностью моя идея. Мне казалось, что серебряные штаны, как у MC Hammer, отлично выглядят», — рассказал Гослинг на вечернем шоу Грэма Нортона.
Сейчас Гослинг танцует только на съемках фильмов, но иногда все-таки делает исключения. Недавно, например, актер учил комика Джимми Киммела танцевать вальс.
Гослинг-музыкант
Мало кто знает, но Гослинг не только отличный актер, но еще и хороший музыкант. В 2007 он вместе со своим другом Заком Шилдсом основал инди-рок группу Dead Manʼs Bones. Гослинг и Шилдс поют песни о привидениях и потерянных душах вместе с детским хором. Дети поддерживают атмосферу старого хоррора и выступают в хэллоуинских костюмах.
Свой первый и пока единственный альбом Dead Manʼs Bones выпустили в 2009 году.
Гослинг-мем
Согласно энциклопедии мемов Know Your Meme, Гослинг регулярно становится героем мемов с 2008 года.
Мемы «Hey Girl» и поедание хлопьев уже стали классикой.
May 5, 2015
А вот про вирусные леггинсы с лицом актера все позабыли.
@LexieLoks do u want pair of Ryan Gosling leggings.☺️ pic.twitter.com/83P9wDjLTY— NikkiBlue🦄 (@nikkiphoenix23) April 15, 2015
Но Гослинг не перестает давать фанатам поводы для шуток. В прошлом году актер рассказал, что на 49% чувствует себя женщиной. А 27 февраля на «Оскаре» поцеловал женщину из группы туристов, которых без предупреждения привели на церемонию.
This woman was not expecting a kiss from Ryan Gosling #Oscars pic.twitter.com/eehU2AKvzZ— Mashable (@mashable) February 27, 2017
При этом сам актер не раз заявлял, что не понимает, почему так популярен в интернете.
and the oscar for best reaction goes to ryan gosling pic.twitter.com/FolVObMaq4— ㅤㅤ (@vagsner) February 27, 2017
И его можно понять — душу Райана пытались продать на Etsy всего за 15 долларов.