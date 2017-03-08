За что мы любим Райана Гослинга Танцует, поет и ест хлопья

6 марта стало известно , что актер Райан Гослинг собирается экранизировать графический роман «Подводный сварщик», ставший бестселлером по версии The New York Times. Это не первый режиссерский опыт Гослинга — в 2014 году актер снял фэнтези-триллер «Как поймать монстра» и попал с ним на Каннский фестиваль. «Медуза» решила вспомнить, за что мы любим Гослинга: не только номинанта на «Оскар», но и танцора, музыканта и героя интернета.

Гослинг-танцор

Райан Гослинг танцевал и до съемок в «Ла-Ла Ленде». Карьера актера началась в популярном детском телешоу «Клуб Микки Мауса», где юный Гослинг разыгрывал сценки, пел и танцевал — зачастую вместе с Джастином Тимберлейком.

Justin Timberlake, JC Chasez, Ryan Gosling — Cry For You xguypleaserx

До «Клуба Микки Мауса» Гослинг участвовал в детском аналоге программы «Мы ищем таланты». Однако об этом актер не любит вспоминать. «Я бы хотел сказать, что меня заставили так одеться, но это была полностью моя идея. Мне казалось, что серебряные штаны, как у MC Hammer, отлично выглядят», — рассказал Гослинг на вечернем шоу Грэма Нортона.

Ryan Gosling — Epic Old Dancing Videos 1992 Shaun Swire

Сейчас Гослинг танцует только на съемках фильмов, но иногда все-таки делает исключения. Недавно, например, актер учил комика Джимми Киммела танцевать вальс.

Ryan Gosling Teaches Jimmy Kimmel the Waltz Jimmy Kimmel Live

Гослинг-музыкант

Мало кто знает, но Гослинг не только отличный актер, но еще и хороший музыкант. В 2007 он вместе со своим другом Заком Шилдсом основал инди-рок группу Dead Manʼs Bones. Гослинг и Шилдс поют песни о привидениях и потерянных душах вместе с детским хором. Дети поддерживают атмосферу старого хоррора и выступают в хэллоуинских костюмах.

Dead Manʼs Bones — «In The Room Where You Sleep» (live video) DeadMansBonesBand

Dead Manʼs Bones — Lost In The Night — live FYF Fest, September 4, 2010 ednla

Свой первый и пока единственный альбом Dead Manʼs Bones выпустили в 2009 году.

Dead Manʼs Bones (Full album) Yury Zissou

Гослинг-мем

Согласно энциклопедии мемов Know Your Meme, Гослинг регулярно становится героем мемов с 2008 года.

Мемы «Hey Girl» и поедание хлопьев уже стали классикой.

А вот про вирусные леггинсы с лицом актера все позабыли.

Но Гослинг не перестает давать фанатам поводы для шуток. В прошлом году актер рассказал, что на 49% чувствует себя женщиной. А 27 февраля на «Оскаре» поцеловал женщину из группы туристов, которых без предупреждения привели на церемонию.

This woman was not expecting a kiss from Ryan Gosling #Oscars pic.twitter.com/eehU2AKvzZ — Mashable (@mashable) February 27, 2017

При этом сам актер не раз заявлял, что не понимает, почему так популярен в интернете.

and the oscar for best reaction goes to ryan gosling pic.twitter.com/FolVObMaq4 — ㅤㅤ (@vagsner) February 27, 2017

И его можно понять — душу Райана пытались продать на Etsy всего за 15 долларов.