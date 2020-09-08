В 1999 году, когда вышла первая часть Pro Skater, скейтбординг уже был популярным уличным видом спорта и часто появлялся в клипах, рекламе, фильмах и видеоиграх.

Tony Hawkʼs Pro Skater была очередной попыткой крупного игрового издателя Activision выйти на рынок с очевидным потенциалом. Разработку поручили компании Neversoft, которая никогда прежде не занималась спортивными проектами. Поэтому студия решила создать не серьезный симулятор, а игру, за которой можно было бы весело проводить время. Но такую, чтобы игрокам все же приходилось попотеть для достижения нужных результатов.

Прототип игры выглядел так: на заезд по уровню давалось две минуты. За это время можно выполнить одно или несколько заданий. По мере выполнения заданий открываются новые уровни с новыми миссиями и новыми секретами. Скейтера можно прокачивать — от этого он будет ехать быстрее, прыгать выше и набирать больше очков.

Студия Neversoft показала этот прототип Тони Хоуку — популярному в то время скейтеру, но далеко не мировой знаменитости. Игра ему понравилась, и тогда он согласился стать ее лицом в обмен на отчисления с каждой проданной копии.

Первые три части Pro Skater считаются настоящей классикой. Но потом серию Tony Hawkʼs стали развивать в сторону развлекательной составляющей. К примеру, можно вспомнить сотрудничество с командой «Чудаков», которые прославились роликами и фильмами с самоистязанием. Последние выпуски Tony Hawkʼs ругали и пресса, и игроки. Так было ровно до выхода переиздания Pro Skater 1 + 2, разработку которой поручили студии Vicarious Visions.