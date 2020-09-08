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шапито

Вышла Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 — ремейк сразу двух лучших игр о скейтере Тони Хоуке Кататься и совершать немыслимые трюки сейчас даже веселее, чем 20 лет назад

Источник: Meduza
Vicarious Visions

В серии игр Tony Hawkʼs, посвященной катанию на скейтборде, уже давно не было удачных выпусков, хотя в начале 2000-х игры про скейтбордиста Тони Хоука считались лучшими в своем жанре. Однако этой осенью Тони Хоук все же празднует победу — под его именем вышла игра, которую наконец-то хочется хвалить. Игра при этом не совсем новая. Речь идет о Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 (она же THPS 1 + 2) для PC, PS4 и Xbox One — ремейке первых двух частей серии с обновленными уровнями и улучшенной графикой. Как оказалось, этого достаточно, чтобы всерьез говорить о возрождении серии. Журналист, скейтер-любитель и просто давний фанат Tony Hawkʼs Павел Борисов по просьбе «Медузы» рассказывает, почему ремейк игр 20-летней давности способен увлечь кого угодно даже в 2020 году.

Чем запомнилась серия

В 1999 году, когда вышла первая часть Pro Skater, скейтбординг уже был популярным уличным видом спорта и часто появлялся в клипах, рекламе, фильмах и видеоиграх.

Tony Hawkʼs Pro Skater была очередной попыткой крупного игрового издателя Activision выйти на рынок с очевидным потенциалом. Разработку поручили компании Neversoft, которая никогда прежде не занималась спортивными проектами. Поэтому студия решила создать не серьезный симулятор, а игру, за которой можно было бы весело проводить время. Но такую, чтобы игрокам все же приходилось попотеть для достижения нужных результатов. 

Прототип игры выглядел так: на заезд по уровню давалось две минуты. За это время можно выполнить одно или несколько заданий. По мере выполнения заданий открываются новые уровни с новыми миссиями и новыми секретами. Скейтера можно прокачивать — от этого он будет ехать быстрее, прыгать выше и набирать больше очков.

Студия Neversoft показала этот прототип Тони Хоуку — популярному в то время скейтеру, но далеко не мировой знаменитости. Игра ему понравилась, и тогда он согласился стать ее лицом в обмен на отчисления с каждой проданной копии. 

Первые три части Pro Skater считаются настоящей классикой. Но потом серию Tony Hawkʼs стали развивать в сторону развлекательной составляющей. К примеру, можно вспомнить сотрудничество с командой «Чудаков», которые прославились роликами и фильмами с самоистязанием. Последние выпуски Tony Hawkʼs ругали и пресса, и игроки. Так было ровно до выхода переиздания Pro Skater 1 + 2, разработку которой поручили студии Vicarious Visions.

Новая игра такая же увлекательная, как и первые части

На самом деле Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 — это уже вторая попытка воскресить серию. Первой была Tony Hawkʼs Pro Skater HD 2012 года. Попытка оказалась не самой удачной: персонажи застревали в текстурах, а физика и трюки на скейтах работали совсем не так, как в первой части Pro Skater. Трюки эти были либо слишком легкими, либо невыполнимыми из-за багов. 

Первые части Pro Skater дарили ощущение постоянного прогресса, которое так привлекало игроков. Знаменитое вращение на 900 градусов было практически невозможно выполнить скейтером с базовыми характеристиками. К трюкам нужно было привыкать, изучать их особенности, следить за положением скейтера в воздухе и точно выбирать момент приземления. И в переиздании Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 все это работает именно так, как и должно.

Сравнение первых двух частей с ремейком
Nick930

Какие-то элементы пропали безвозвратно: например, купюры, которые можно было собирать по уровням и затем покупать на них трюки и прокачивать скейтеров. Какие-то претерпели несущественные изменения: в THPS 1 + 2 добавили несколько трюков, которые появились только в третьей части. Но при желании их можно отключить и играть с классическим управлением из самых первых игр. Принципиальной роли эти отличия не играют и погружению не мешают.

Персонажей стало больше — есть и современные скейтеры

В THPS 1 + 2 вы играете за постаревших Тони Хоука, Стива Кабальеро, Эрика Костона, Родни Маллена и других знаменитых скейтеров. Ролики с их участием из первых выпусков серии для многих стали первыми видео о скейтах, а сами спортсмены — кумирами и образцами для подражания.

Vicarious Visions

В переиздании эти персонажи не разведены по разным сериям. За Родни Маллена можно кататься как по уровням из первой Pro Skater, в которой его не было, так и по уровням из второй. Если не нравится, как выглядят сорокалетние (а то и пятидесятилетние) скейтеры, можно открыть облики героев из первых частей. 

Компанию этим скейтерам составляют новые звезды скейтбординга. Среди них немало девушек — призеров самых известных мировых соревнований по экстремальному спорту типа X-Games — например, Летиция Буфони, Лиззи Арманто и Аори Нисимура. Есть и квир-скейтер Лео Бейкер (в прошлом — Лэси Бейкер).

Как и оригинальные игры, THPS 1 + 2, конечно же, не отражает все богатство мира скейтбординга. Тот же Тони Хоук специализируется на прыжках в огромных рампах. А в наиболее популярной и доступной дисциплине «стрит», то есть катании по перилам и прыжкам с лестниц, он не слишком силен.

Тони Хоук катается в воссозданном в реальности уровне из THPS 1+2
Tony Hawkʼs Pro Skater 1 and 2

Новые персонажи в THPS 1 + 2 — из мира соревновательного, а не уличного скейтбординга, а еще тут царит непотизм и кумовство. Иначе сложно объяснить, почему из сотен профессиональных скейтеров Хоук выбирает для игры своего сына Райли или Лиззи Арманто, которую спонсирует его бренд Birdhouse.

Как выглядит уличный скейтбординг
ThrasherMagazine

От саундтрека по-прежнему хочется кричать!

Благодаря первым частям Pro Skater многие впервые услышали панк, рэп, хардкор и другие условно андеграундные на тот момент музыкальные жанры. Можно было без конца пересматривать заставку второй части из-за песни Rage Against the Machine; группа Lagwagon до сих пор ассоциируется с Тони Хоуком. А ведь в плей-листе Pro Skater была еще олдскульная хип-хоп-группа Naughty by Nature. Всю эту музыку слушал катаясь и сам Тони Хоук, и его друзья-скейтеры.

Tony Hawkʼs Pro Skater 1 and 2

В THPS 1 + 2, в отличие от прошлого переиздания, удалось почти полностью воспроизвести оригинальный саундтрек — главным препятствием были авторские права. Есть и новые песни, и они совсем не кажутся чужеродными. Да, 52-летний Хоук вряд ли слушает рэпера Скепту. Но если бы Скепта выпускал альбомы в начале 2000-х, то обязательно попал бы в одну из частей Pro Skater.

А самое главное, в заставке THPS 1 + 2 по-прежнему играет Rage Against the Machine. «Lights out»!

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Павел Борисов