Вышла Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 — ремейк сразу двух лучших игр о скейтере Тони Хоуке Кататься и совершать немыслимые трюки сейчас даже веселее, чем 20 лет назад
В серии игр Tony Hawkʼs, посвященной катанию на скейтборде, уже давно не было удачных выпусков, хотя в начале 2000-х игры про скейтбордиста Тони Хоука считались лучшими в своем жанре. Однако этой осенью Тони Хоук все же празднует победу — под его именем вышла игра, которую наконец-то хочется хвалить. Игра при этом не совсем новая. Речь идет о Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 (она же THPS 1 + 2) для PC, PS4 и Xbox One — ремейке первых двух частей серии с обновленными уровнями и улучшенной графикой. Как оказалось, этого достаточно, чтобы всерьез говорить о возрождении серии. Журналист, скейтер-любитель и просто давний фанат Tony Hawkʼs Павел Борисов по просьбе «Медузы» рассказывает, почему ремейк игр 20-летней давности способен увлечь кого угодно даже в 2020 году.
Чем запомнилась серия
В 1999 году, когда вышла первая часть Pro Skater, скейтбординг уже был популярным уличным видом спорта и часто появлялся в клипах, рекламе, фильмах и видеоиграх.
Tony Hawkʼs Pro Skater была очередной попыткой крупного игрового издателя Activision выйти на рынок с очевидным потенциалом. Разработку поручили компании Neversoft, которая никогда прежде не занималась спортивными проектами. Поэтому студия решила создать не серьезный симулятор, а игру, за которой можно было бы весело проводить время. Но такую, чтобы игрокам все же приходилось попотеть для достижения нужных результатов.
Прототип игры выглядел так: на заезд по уровню давалось две минуты. За это время можно выполнить одно или несколько заданий. По мере выполнения заданий открываются новые уровни с новыми миссиями и новыми секретами. Скейтера можно прокачивать — от этого он будет ехать быстрее, прыгать выше и набирать больше очков.
Студия Neversoft показала этот прототип Тони Хоуку — популярному в то время скейтеру, но далеко не мировой знаменитости. Игра ему понравилась, и тогда он согласился стать ее лицом в обмен на отчисления с каждой проданной копии.
Первые три части Pro Skater считаются настоящей классикой. Но потом серию Tony Hawkʼs стали развивать в сторону развлекательной составляющей. К примеру, можно вспомнить сотрудничество с командой «Чудаков», которые прославились роликами и фильмами с самоистязанием. Последние выпуски Tony Hawkʼs ругали и пресса, и игроки. Так было ровно до выхода переиздания Pro Skater 1 + 2, разработку которой поручили студии Vicarious Visions.
Новая игра такая же увлекательная, как и первые части
На самом деле Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 — это уже вторая попытка воскресить серию. Первой была Tony Hawkʼs Pro Skater HD 2012 года. Попытка оказалась не самой удачной: персонажи застревали в текстурах, а физика и трюки на скейтах работали совсем не так, как в первой части Pro Skater. Трюки эти были либо слишком легкими, либо невыполнимыми из-за багов.
Первые части Pro Skater дарили ощущение постоянного прогресса, которое так привлекало игроков. Знаменитое вращение на 900 градусов было практически невозможно выполнить скейтером с базовыми характеристиками. К трюкам нужно было привыкать, изучать их особенности, следить за положением скейтера в воздухе и точно выбирать момент приземления. И в переиздании Tony Hawkʼs Pro Skater 1 + 2 все это работает именно так, как и должно.
Какие-то элементы пропали безвозвратно: например, купюры, которые можно было собирать по уровням и затем покупать на них трюки и прокачивать скейтеров. Какие-то претерпели несущественные изменения: в THPS 1 + 2 добавили несколько трюков, которые появились только в третьей части. Но при желании их можно отключить и играть с классическим управлением из самых первых игр. Принципиальной роли эти отличия не играют и погружению не мешают.
Персонажей стало больше — есть и современные скейтеры
В THPS 1 + 2 вы играете за постаревших Тони Хоука, Стива Кабальеро, Эрика Костона, Родни Маллена и других знаменитых скейтеров. Ролики с их участием из первых выпусков серии для многих стали первыми видео о скейтах, а сами спортсмены — кумирами и образцами для подражания.
В переиздании эти персонажи не разведены по разным сериям. За Родни Маллена можно кататься как по уровням из первой Pro Skater, в которой его не было, так и по уровням из второй. Если не нравится, как выглядят сорокалетние (а то и пятидесятилетние) скейтеры, можно открыть облики героев из первых частей.
Компанию этим скейтерам составляют новые звезды скейтбординга. Среди них немало девушек — призеров самых известных мировых соревнований по экстремальному спорту типа X-Games — например, Летиция Буфони, Лиззи Арманто и Аори Нисимура. Есть и квир-скейтер Лео Бейкер (в прошлом — Лэси Бейкер).
Как и оригинальные игры, THPS 1 + 2, конечно же, не отражает все богатство мира скейтбординга. Тот же Тони Хоук специализируется на прыжках в огромных рампах. А в наиболее популярной и доступной дисциплине «стрит», то есть катании по перилам и прыжкам с лестниц, он не слишком силен.
Новые персонажи в THPS 1 + 2 — из мира соревновательного, а не уличного скейтбординга, а еще тут царит непотизм и кумовство. Иначе сложно объяснить, почему из сотен профессиональных скейтеров Хоук выбирает для игры своего сына Райли или Лиззи Арманто, которую спонсирует его бренд Birdhouse.
От саундтрека по-прежнему хочется кричать!
Благодаря первым частям Pro Skater многие впервые услышали панк, рэп, хардкор и другие условно андеграундные на тот момент музыкальные жанры. Можно было без конца пересматривать заставку второй части из-за песни Rage Against the Machine; группа Lagwagon до сих пор ассоциируется с Тони Хоуком. А ведь в плей-листе Pro Skater была еще олдскульная хип-хоп-группа Naughty by Nature. Всю эту музыку слушал катаясь и сам Тони Хоук, и его друзья-скейтеры.
В THPS 1 + 2, в отличие от прошлого переиздания, удалось почти полностью воспроизвести оригинальный саундтрек — главным препятствием были авторские права. Есть и новые песни, и они совсем не кажутся чужеродными. Да, 52-летний Хоук вряд ли слушает рэпера Скепту. Но если бы Скепта выпускал альбомы в начале 2000-х, то обязательно попал бы в одну из частей Pro Skater.
А самое главное, в заставке THPS 1 + 2 по-прежнему играет Rage Against the Machine. «Lights out»!