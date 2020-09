От саундтрека по-прежнему хочется кричать!

Благодаря первым частям Pro Skater многие впервые услышали панк, рэп, хардкор и другие условно андеграундные на тот момент музыкальные жанры. Можно было без конца пересматривать заставку второй части из-за песни Rage Against the Machine; группа Lagwagon до сих пор ассоциируется с Тони Хоуком. А ведь в плей-листе Pro Skater была еще олдскульная хип-хоп-группа Naughty by Nature. Всю эту музыку слушал катаясь и сам Тони Хоук, и его друзья-скейтеры.

Tony Hawkʼs Pro Skater 1 and 2

В THPS 1 + 2, в отличие от прошлого переиздания, удалось почти полностью воспроизвести оригинальный саундтрек — главным препятствием были авторские права. Есть и новые песни, и они совсем не кажутся чужеродными. Да, 52-летний Хоук вряд ли слушает рэпера Скепту. Но если бы Скепта выпускал альбомы в начале 2000-х, то обязательно попал бы в одну из частей Pro Skater.

А самое главное, в заставке THPS 1 + 2 по-прежнему играет Rage Against the Machine. «Lights out»!