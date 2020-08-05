Скейтбордистка Светлана Юрченко из Киева сделала свой первый — и на радостях громко закричала. Видео с ее успехом запостили во многих тематических инстаграм-аккаунтах. Так ролик дошел до легенды скейтбординга Тони Хоука.

Спортсмен отметил, что благодаря карантину многие стали открывать для себя новое, в том числе катание на скейте. Еще бы, ведь ничто так не поднимает настроение, как эйфория от удавшегося трюка. Скейтбордист отметил Юрченко в своем инстаграме на почти шесть миллионов подписчиков и посоветовал ей не бросать свое увлечение.

В комментариях под этим же постом в твиттере разместили еще одно видео. В нем девушка, судя по всему, сама Светлана Юрченко, вопит от радости — она только что узнала, что запись с ее тренировок заметил сам Тони Хоук.

Внимание, в ролике ниже есть мат. Если вас это не устраивает, взгляните на кота Уинслоу, который требует еды с помощью мини-пианино.