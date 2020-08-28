Тони Хоук помог 12-летней скейтбордистке с очень страшным трюком. И у той почти сразу все получилось! ❤️

12-летняя скейтбордистка Скай Браун, завоевавшая бронзовую медаль на чемпионате мира, попросила Тони Хоука о помощи. Спортсменка хотела прокатиться на так называемой мега-рампе — сооружении высотой 30 метров. Сначала на мега-рампе идет крутой спуск для разгона, потом трамплин для прыжка и наконец зазор, который нужно перескочить. Словом, это все очень страшно! Тони Хоук согласился помочь, хотя сам уже несколько лет не катался на мега-рампе — пришлось вспоминать, как это делается.

Хоук всю дорогу подбадривал подопечную, успокаивал, говорил, что у нее все непременно получится — и вообще прыжок проще некуда! Но Скай Браун, конечно, все равно волновалась. У нее ушло несколько минут на то, чтобы пересилить страх и решиться на первую попытку.

При этом у Браун почти сразу же все получилось. Во время первой попытки она перепрыгнула зазор, но не приземлилась на скейт. Зато уже на третий раз трюк действительно удался. Она не только перепрыгнула зазор, но еще и приземлилась на скейт. Смотрите сами!

Внимание, из-за видео ниже можно распереживаться. Просто знайте: у Скай Браун все получилось. И внизу все равно лежали подушки, которые смягчили бы падение.

Хоук похвалил 12-летнюю скейтбордистку, отметив ее смелость и выдающийся талант.

Полную версию видео с участием Скай Браун, Тони Хоука и мега-рампы можно увидеть ниже.

Elliot Sloan