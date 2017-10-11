шапито
Вокруг шум: второй трейлер «Последних джедаев» В «Звездных войнах» появится новый (милый!) зверек. А на постере фильма нашли Дарта Вейдера
10 октября вышел второй трейлер нового эпизода «Звездных войн». Видео получилось мрачным и тревожным, но в нем был один светлый момент: милое существо порг. «Медуза» рассказывает, что обсуждают в связи с выходом трейлера «Последних джедаев» и нового постера к фильму.
Что все это значит?
- Люк Скайуокер страшно напуган; он не только говорит об этом вслух, но и показывает всем своим видом;
- Верховный лидер Сноук появляется живьем; он говорит про «дикую, необузданную мощь» — но непонятно, идет ли речь про Кайло Рена или про Рей;
- Сноук, кажется, встретится с Рей. И она этому будет не рада: в трейлере есть кадр, где главная героиня висит в воздухе и кричит от боли;
- Кайло Рен и Рей могут объявить перемирие — на это намекают кадры в конце трейлера; но это могли смонтировать специально, чтобы ввести зрителей в заблуждение;
- У Финна, видимо, будет маленькая роль — в трейлере ему досталось несколько секунд.
Порги!
Один из самых запоминающихся моментов трейлера — у Чубакки в «Тысячелетнем Соколе» завелся милый питомец, птица порг.
The New Yorker называет порга лучом света в темном царстве. Критики считают, что существо ввели в фильм, чтобы затем продавать игрушки с ним, и сравнивают порга с миньонами и фёрби. Но издание призывает не отвергать его заранее: «В конце-концов, лучшей частью [седьмого эпизода „Звездных войн“] были не разборки отца с сыном, не дуэль на световых мечах на снегу, и не взвинченные речи о судьбе и предназначении. Ею была сцена с двумя приятными подростками, которые бежали по пустыне через рынок, уворачиваясь от взрывов и лазеров, и пищащим роботом BB-8, катящимся за ними вслед».
Больше поргов!
На Reddit устроили битву фотожаб с новым существом. Благодаря этому порг появился в волосах Трампа, «Стражах галактики» и «Парке Юрского периода».
Дарт Вейдер 🤔
Вместе с трейлером представили и новый постер «Последних джедаев». Вот он:
Фанаты обнаружили, что в постере спрятан знакомый силуэт. Узнаете?
P. S. Бульдог Гэри
В восьмом эпизоде «Звездных войн» появится генерал Лея Органа — героиня актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года. После выхода трейлера, в котором тоже показали Лею, в инстаграме Гэри, бульдога Фишер, появился пост: «Только что посмотрел новый трейлер „Последних джедаев“. Моя мама никогда не была такой красивой».