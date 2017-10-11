Вокруг шум: второй трейлер «Последних джедаев» В «Звездных войнах» появится новый (милый!) зверек. А на постере фильма нашли Дарта Вейдера

В восьмом эпизоде «Звездных войн» появится генерал Лея Органа — героиня актрисы Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года. После выхода трейлера, в котором тоже показали Лею, в инстаграме Гэри, бульдога Фишер, появился пост: «Только что посмотрел новый трейлер „Последних джедаев“. Моя мама никогда не была такой красивой».