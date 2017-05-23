шапито
Лея, Люк и Фазма без шлема. Герои восьмых «Звездных войн» на обложке Vanity Fair
В честь 40-летия франшизы «Звездных войн» журнал Vanity Fair посвятил свой новый номер восьмому эпизоду киносаги. Для специального выпуска журнала подготовили сразу четыре обложки с героями «Последних джедаев». Фотографировала их Энни Лейбовиц.
Генерал Лея Органа
Капитан Фазма без шлема, Кайло Рен и генерал Хакс
Рэй и Люк Скайуокер
По, Финн и Роуз — новая героиня, которая появится в восьмом эпизоде
Новый эпизод «Звездных войн» называется «Последние джедаи». Он выйдет в декабре 2017 года.