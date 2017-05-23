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Лея, Люк и Фазма без шлема. Герои восьмых «Звездных войн» на обложке Vanity Fair

Meduza
14:06, 23 мая 2017

В честь 40-летия франшизы «Звездных войн» журнал Vanity Fair посвятил свой новый номер восьмому эпизоду киносаги. Для специального выпуска журнала подготовили сразу четыре обложки с героями «Последних джедаев». Фотографировала их Энни Лейбовиц.

Генерал Лея Органа

Опубликовано Vanity Fair 23 мая 2017 г.

Капитан Фазма без шлема, Кайло Рен и генерал Хакс

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Рэй и Люк Скайуокер

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По, Финн и Роуз — новая героиня, которая появится в восьмом эпизоде

Опубликовано Vanity Fair 23 мая 2017 г.


Новый эпизод «Звездных войн» называется «Последние джедаи». Он выйдет в декабре 2017 года.

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