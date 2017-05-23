Лея, Люк и Фазма без шлема. Герои восьмых «Звездных войн» на обложке Vanity Fair

В честь 40-летия франшизы «Звездных войн» журнал Vanity Fair посвятил свой новый номер восьмому эпизоду киносаги. Для специального выпуска журнала подготовили сразу четыре обложки с героями «Последних джедаев». Фотографировала их Энни Лейбовиц.

Генерал Лея Органа

Капитан Фазма без шлема, Кайло Рен и генерал Хакс

A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on May 23, 2017 at 5:00am PDT

Рэй и Люк Скайуокер

A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on May 23, 2017 at 3:04am PDT

По, Финн и Роуз — новая героиня, которая появится в восьмом эпизоде





Новый эпизод «Звездных войн» называется «Последние джедаи». Он выйдет в декабре 2017 года.