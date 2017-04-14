шапито
Последние джедаи! Вышел первый тизер восьмых «Звездных войн»
Вышел первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн», который называется «Последние джедаи».
А вот дублированная версия трейлера:
Также 14 апреля создатели картины представили первый постер фильма. Вот он:
#TheLastJedi poster has been revealed. #SWCO pic.twitter.com/fqnf1bQtPu— Star Wars (@starwars) April 14, 2017
Восьмой эпизод «Звездных войн» снял режиссер Райан Джонсон. В нем снялись Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Кэрри Фишер и другие. Фильм выйдет 15 декабря 2017 года.