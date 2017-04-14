Последние джедаи! Вышел первый тизер восьмых «Звездных войн»

Вышел первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн», который называется «Последние джедаи».

Star Wars: The Last Jedi Official Teaser Star Wars

А вот дублированная версия трейлера:

«Звёздные Войны: Последние джедаи » — тизер-трейлер Звёздные Войны

Также 14 апреля создатели картины представили первый постер фильма. Вот он:

Восьмой эпизод «Звездных войн» снял режиссер Райан Джонсон. В нем снялись Марк Хэмилл, Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Кэрри Фишер и другие. Фильм выйдет 15 декабря 2017 года.