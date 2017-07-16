Последние джедаи за кадром: промо-ролик восьмого эпизода «Звездных войн»

Студия Disney опубликовала промо-ролик к фильму «Звездные войны: Последние джедаи». Видео содержит кадры со съемок восьмого эпизода и показывает, как создавались декорации и спецэффекты. Также в ролике можно увидеть, как снимались некоторые сцены и как гримировали актеров.

Star Wars: The Last Jedi Behind The Scenes Star Wars

В новом эпизоде «Звездных войн» противостояния Первого ордена и повстанцев из Сопротивления продолжится, а Рей наконец встретится с последним живым джедаем — Люком Скайуокером.

Главные роли в «Последних джедаях» исполнили Марк Хэмилл, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Джон Бойега и Лора Дерн. Режиссер — Райан Джонсон.

В российский прокат фильм выйдет 14 декабря 2017 года.