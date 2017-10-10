«Всего лишь раз я видел такую силу»: вышел новый трейлер восьмого эпизода «Звездных войн»

Вышел новый трейлер фильма «Звездные войны: Последние джедаи» — восьмого эпизода киносаги. В нем, в частности, мы видим, как Рей (героиня Дейзи Ридли) тренируется у Люка Скайуокера (Марк Хэмилл).

«Всего лишь раз я видел такую силу. Тогда она не испугала меня. Но сейчас…» — говорит Люк то ли о Рей, то ли о Кайло Рене (Адам Драйвер), главном злодее седьмого эпизода. В трейлере также появляется Лея Органа — героиня актрисы Кэрри Фишер, умершей в декабре 2016 года.

Star Wars: The Last Jedi Trailer (Official) Star Wars

Вот дублированная версия трейлера:

Звёздные Войны: Последние джедаи — трейлер Звёздные Войны

Режиссером восьмого эпизода «Звездных войн» стал Райан Джонсон. «Последние джедаи» выйдут в прокат 14 декабря 2017 года.