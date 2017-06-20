19 июня стали известны подробности смерти Кэрри Фишер — голливудской актрисы, исполнительницы роли Принцессы Леи в «Звездных войнах», писательницы и сценаристки. В ее крови нашли героин, кокаин, метадон и алкоголь. В официальном заявлении дочь Фишер сказала, что ее мать умерла от наркотиков и депрессии — которых актриса никогда не скрывала. Напротив, она публично говорила о своей борьбе с зависимостью и заболеваниями психики — чтобы как можно больше людей перестали их стыдиться и вовремя обращались за помощью.

Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016 года в больнице Лос-Анджелеса: у актрисы случился сердечный приступ во время рейса из Лондона. Ее соседка по креслу заметила, что Фишер прекратила дышать, прямо с рейса актрису доставили в реанимацию. Официальная причина смерти — остановка дыхания во сне и ряд других неопределенных причин. Об этом со ссылкой на полный токсикологический отчет коронера сообщил People. Издание TMZ уточнило, что эксперты также обнаружили в крови актрисы следы морфина, кодеина, оксикодона и МДМА.

Дочь Фишер, 24-летняя актриса Билли Лурд (прославившаяся ролью в хоррор-сериале «Королевы крика»), опубликовала официальное заявление о причинах смерти матери. «Она всю жизнь сражалась с наркозависимостью и заболеваниями психики. В итоге они ее погубили. Она целенаправленно и откровенно говорила в своих работах (имеются в виду автобиографические книги Кэрри Фишер — прим. „Медузы“) как о самих заболеваниях, так и об окружающей их социальной стигме. Она говорила о том, как людей с такими проблемами и их близких мучает чувство стыда. Я знаю маму и уверена, что она хотела бы, чтобы и ее смерть придала людям сил и помогла им открыто признать свое состояние. Обращайтесь за помощью, боритесь за государственное финансирование программ психического здоровья. Стыд и стигма — вот главные враги на пути к поиску решений, и в итоге к выздоровлению».

В 1987 году (то есть через четыре года после окончания оригинальной трилогии «Звездные войны») Кэрри Фишер опубликовала полуавтобиографический роман «Открытки с края бездны». Его героиня — страдающая наркозависимостью голливудская актриса, которая пытается встать на ноги и начать заново свою карьеру. Три года спустя по книге снял фильм Майк Николс; Фишер написала к нему сценарий, а «ее роль» сыграла Мерил Стрип. «Единственное, что может быть хуже, когда тебе больно — это когда все вокруг знают, что тебе больно», — писала Фишер в книге.

Когда Кэрри Фишер было 24 года, ей поставили диагноз «биполярное расстройство». Но, по ее признанию, прошло четыре года, прежде чем она осознала, что дело серьезно. «Мне было 28, когда у меня случилась первая передозировка, после чего я решила вести трезвый образ жизни», — рассказывала актриса впоследствии. Фишер боролась с расстройством и сопутствующей ему депрессии долгие годы — не всегда успешно. Она даже прибегла к электросудорожной терапии, которую сейчас используют только в случаях тяжелых депрессий, если ни психотерапия, ни медикаменты не помогают. Актриса также признавалась, что, возможно, именно наркотики, несмотря на весь их разрушительный эффект, помогли ей в свое время не покончить с собой.

A post shared by Billie Lourd (@praisethelourd) on Jan 11, 2017 at 7:58pm PST

Фишер нашла и еще один, куда более конструктивный способ жить с заболеванием: говорить о нем публично, бороться с заблуждениями и делиться опытом, который дался ей так непросто. В 2016 году она даже начала вести колонку «Спроси Кэрри Фишер» на страницах The Guardian с подзаголовком «Совет с темной стороны». Отвечая на на письмо читателя с биполярным расстройством, Фишер писала, как сильно помогает в такой ситуации знать, что ты не один. «Нам досталась непростая болезнь, и у нас нет другого выхода, кроме как справляться с ней. Посмотрите на это как на ежедневный героизм — не героизм вроде „я смог выжить во время битвы за Мосул“, а как на эмоциональное выживание».

В 2000 году, в интервью каналу ABC Кэрри Фишер рассказывала, что жизнь с биполярным расстройством — бесконечные качели между манией и депрессией. Актриса объясняла, что у нее есть два крайних состояния, как приливы и отливы: или она — на бешеном подъеме сил и готова свернуть горы, или же еле стоит на ногах и всхлипывает. «Да, я психически больна. Я могу это сказать. Мне не стыдно. Я пережила это, я все еще переживаю это, я готова жить с этим. Уж лучше я, чем вы».