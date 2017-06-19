В крови Кэрри Фишер нашли несколько видов наркотиков. Повлияли ли они на смерть актрисы, неизвестно

People
16:58, 19 июня 2017
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В организме актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года, нашли героин, кокаин, метадон, а также алкоголь. Об этом со ссылкой на полный токсикологический отчет коронера пишет People.

Как уточняет TMZ, эксперты также обнаружили следы морфина, кодеина, оксикодона и МДМА (экстази). Отмечается, что кокаин актриса приняла не ранее, чем за три дня до смерти.

Повлияли ли выявленные наркотики и алкоголь на ухудшение состояния и смерть Фишер, установить не удалось. В документе сказано, что у актрисы были проблемы с сердцем, а официальная причина смерти — апноэ (остановка дыхания) во сне и «неопределенные факторы».

«Моя мама боролась с пристрастием к наркотикам и психическими заболеваниями всю свою жизнь. В итоге от этого она и умерла», — рассказала дочь Фишер Билли Лурд.

People
Фишер умерла в больнице Лос-Анджелеса, куда ее доставили четырьмя днями ранее — у актрисы случился сердечный приступ на рейсе из Лондона.
Актриса Кэрри Фишер известна прежде всего ролью принцессы Леи Органы в киноэпопее «Звездные войны». Премьера последней картины с участием Фишер — «Звездные войны: последние джедаи» — запланирована на декабрь 2017 года.

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