В крови Кэрри Фишер нашли несколько видов наркотиков. Повлияли ли они на смерть актрисы, неизвестно

В организме актрисы Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря 2016 года, нашли героин, кокаин, метадон, а также алкоголь. Об этом со ссылкой на полный токсикологический отчет коронера пишет People.

Как уточняет TMZ, эксперты также обнаружили следы морфина, кодеина, оксикодона и МДМА (экстази). Отмечается, что кокаин актриса приняла не ранее, чем за три дня до смерти.

Повлияли ли выявленные наркотики и алкоголь на ухудшение состояния и смерть Фишер, установить не удалось. В документе сказано, что у актрисы были проблемы с сердцем, а официальная причина смерти — апноэ (остановка дыхания) во сне и «неопределенные факторы».