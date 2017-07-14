В Диснейленде появится парк, посвященный «Звездным войнам». Вот как он будет выглядеть

Компания Disney показала макет парков развлечений «Star Wars Land», которые появятся в Диснейленде в Калифорнии и Диснейуорлде во Флориде. Открыть парки планируется к 2019 году; строительство каждого из них обойдется в миллиард долларов.

Модель парков представили на конференции D23 Expo в Калифорнии. Председатель совета директоров Walt Disney Parks and Resorts Боб Чэпек сказал на открытии, что это «самый амбициозный» парк, который они когда-либо строили.

Посетители смогут «прокатиться» в «Тысячелетнем Соколе» Хана Соло и оказаться в бою между Первым орденом и Сопротивлением.