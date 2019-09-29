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Влади и Баста, Дельфин и Брутто, Basic Boy и Томас Мраз — а также группа «Интурист» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели

Источник: Meduza

Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: альбомы от Влади из «Касты» и Брутто из «Каспийского груза», Баста поет про любимую футбольную команду, Basic Boy мирится с Томасом Мразом, а «Интурист» продолжает играть лучший абсурдистский рок. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!