Race to Space «Будем как солнце»

Прекрасная московская группа, ведомая актрисой и певицей Мириам Сехон, записала первую в своей истории песню на русском языке — на известное стихотворение поэта-символиста Константина Бальмонта. За звук в этой космической техно-оде отвечает основатель группы Everything is made in China Максим Федоров. В октябре грядет третий альбом Race to Space.