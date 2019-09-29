Влади и Баста, Дельфин и Брутто, Basic Boy и Томас Мраз — а также группа «Интурист» «Медуза» выбрала 10 лучших песен и клипов недели
Каждую неделю сотрудники «Медузы» слушают новые песни, смотрят новые клипы — и отбирают лучшие, ну или, по крайней мере, самые заметные. В этом выпуске: альбомы от Влади из «Касты» и Брутто из «Каспийского груза», Баста поет про любимую футбольную команду, Basic Boy мирится с Томасом Мразом, а «Интурист» продолжает играть лучший абсурдистский рок. Подписывайтесь на наши обновляемые плейлисты в Apple Music и «Яндекс.Музыке»!
Влади «Погибнуть как герой»
За неделю до выхода нового альбома «Касты» ее самый плодовитый автор выпускает очередной сольный диск — очень откровенный и жесткий, о любви и войне. Центральный трек — фактически пацифистский манифест об абсурде и будничности смерти на поле боя. Вместо припева — голоса российских, украинских, американских, сирийских солдат и матери, получающей похоронку.
Внимание! В песне присутствует мат. Если это для вас неприемлемо, послушайте другие треки в этой подборке.
Слушать альбом «Другое слово» целиком: все платформы
Дельфин «J2000.0»
Артисты «Гоголь-центра» влюбляются и целуются под воздействием инопланетного вируса. Но для правительства даже любовь представляет угрозу, поэтому летающие тарелки, прибывшие на Землю, взрывают. Под грозные биты и сентиментальную лирику Дельфина любовь все равно побеждает.
«Интурист» «Шел бы ты отсюда»
Выбирать между «ГШ» и «Интуристом» становится все сложнее. Оба проекта Евгения Горбунова — это лучшая гитарная музыка в условном формате фестиваля «Боль» прямо здесь и сейчас.
Слушать альбом «Экономика» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»
Брутто «Шаде»
Впечатляющее возвращение участника дуэта «Каспийский груз», прекратившего в 2017-м творческую деятельность на пике формы. Музыка, спасающая в трудные минуты даже суровых и брутальных парней. В роли спасительницы — певица Шаде.
Внимание! В этой песне есть мат. Если для вас это неприемлемо, послушайте остальные треки.
Слушать альбом «Гаddем» целиком: все платформы
Alyona Alyona «Завтра»
«Я не знаю, где я буду завтра», — искренне удивляется главная звезда украинского рэпа, о которой год назад еще никто не знал. В клипе, запечатлевшем гастрольные будни Alyona Alyona, среди прочих мелькают британский рэпер Skepta, наш Noize MC и украинская певица Onuka.
Матранг «С самим собой»
Очередное подтверждение того, что Алан Хадзарагов здесь совсем не случайно, а всерьез и надолго. Премьера в «Вечернем Урганте».
Баста «СКА Ростов»
В полку футбольных кричалок прибыло. Уроженец Ростова Василий Вакуленко написал гимн любимой команде. Также рэпер всерьез планирует заняться возрождением клуба, которой сейчас выступает в ПФЛ — третьем по рангу футбольном турнире России. Все средства от песни пойдут на развитие детской школы СКА.
Basic Boy и Thomas Mraz «Пластик»
Русские рэперы по законам жанра чаще ссорятся и враждуют, по крайней мере, на публику. Хороший пример обратного: Бейсик Бой и Томас Мраз, звездные участники уфимского рэп-объединения Dopeclvb, однажды разругались в пух и прах, но спустя годы забыли на взаимные обиды. Музыке это явно на пользу.
Race to Space «Будем как солнце»
Прекрасная московская группа, ведомая актрисой и певицей Мириам Сехон, записала первую в своей истории песню на русском языке — на известное стихотворение поэта-символиста Константина Бальмонта. За звук в этой космической техно-оде отвечает основатель группы Everything is made in China Максим Федоров. В октябре грядет третий альбом Race to Space.
Джон Колтрейн «Blue World»
Лейбл Impulse! Records второй год подряд раскапывает потерянные записи великого джазового саксофониста. Вслед за «Both Directions at Once: The Lost Album» в закромах нашелся импровизированный саундтрек к фильму «Кот в мешке» канадского режиссера Жилля Груля, который Джон Колтрейн записал со своим квартетом за несколько часов в июне 1964 года. Как эти сокровища умудрились втайне пролежать 55 лет в архиве режиссера, уму непостижимо.
Слушать альбом «Blue World» целиком: Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыка»