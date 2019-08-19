«Противостоять внутреннему „Городку“ было совершенно невозможно» Премьера клипа группы «Интурист» на «Медузе»
Перед выходом второго альбома «Экономика» (25 сентября) группа «Интурист» представляет на «Медузе» премьеру клипа на песню «Сейчас подъедет человек». Режиссер видео — Паша Клинг. В нем солист группы Евгений Горбунов в парике и гриме выпивает, ест фрукты и бродит по дому с канделябром в руках.
Евгений Горбунов:
солист группы «Интурист»
Новое видео на самую параноидальную песню «Интуриста» снял Паша Клинг. Здесь мы решили заглянуть вглубь песни и представить себе лирического героя — кто же все-таки может ожидать этого самого абстрактного человека, который придет и что-то решит? Такого человека порой ждет каждый из нас, даже мужчина в костюме царских времен. Сперва основным нашим референсом были фильмы режиссера Дерека Джармена, затем в процессе стало ясно, что каким бы замечательным этот референс не был, все равно в нас с детства живет «Городок» — он выскакивает наружу в самые неожиданные моменты. К тому же снимали мы в Петербурге, так что противостоять внутреннему «Городку» было совершенно невозможно.
Презентация альбома «Экономика» пройдет 3 октября в Москве в арт-центре Mutabor.